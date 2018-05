Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din Sistemul de Protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Asociatia „ALECS GROUP” Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Instituția Prefectului Județului Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Consiliul Judeţean Suceava şi Asociația Filantropică Creștin Medicală Christiana au organizat în data de 17.05.2018 un Marş Anti-violenţă, Anti-tutun, Anti-alcool şi de prevenire a accidentelor rutiere, finalizat cu simularea unui accident rutier.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2018 şi a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie în vederea prevenirii consumului de droguri, de plante etnobotanice și de tutun, a prevenirii accidentelor rutiere dar și a violenței, sub toate formele sale.



La Marşul Anti-Violenţă, Anti-Drog şi Anti-Tutun au participat peste 1007 de elevi, însoţiţi de 53 de cadre didactice, din unităţi de învăţământ din municipiul Suceava, Şcoala Gimnazială ”Mihai Halunga” din Hânțești și Școala gimnazială Drăgoiești, pe traseul: Casa de Cultură, Instituția Prefectului Județului Suceava, Biblioteca Judeţeană, Primăria Suceava, și retur până la instituția Prefectului, unde şi în acest an, am simulat un accident rutier soldat cu victime, cu intervenţii din partea echipajelor de la SMURD, Pompieri, ISU, Poliţia Rutieră, Jandarmi, împreună cu elevii Școlii Sanitare Postliceale Christiana din Suceava.



Acţiunea a fost avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava care a permis elevilor din unităţile de învăţământ, însoţiţi de cadre didactice, să participe la Marşul Anti-violenţă, Anti-drog și de prevenire a accidentelor rutiere, autorizată de Primăria Municipiului Suceava și cu acordul Instituției Prefectului.



Pe această cale, organizatorii mulţumesc tuturor directorilor şi consilierilor educativi care au contribuit la succesul acestei acţiuni: domnului Ioan Iftode de la Grupul de Firme Orizont Suceava, domnului Cristian Negru de la Ambianţa Com Suceava, S.C. Manifest și, Remat S.C. Alin For You Suceava care ne-a sprijinit cu cele 2 autoturisme pentru simularea de accident rutier.

De asemenea ţinem să mulţumim doamnei Prefect Mirela-Elena Adomnicăi, domnului General de Brigadă Ion Burlui și col. Tăutean de la ISU, domnului Comisar șef de poliție Adrian Buga – împuternicit inspector șef al IPJ, domnului Comisar șef de poliție Ionuț Epurean, doamnei subcomisar Ana-Maria Olariu de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Politie și, nu în ultimul rând, doamnei inspector școlar Tatiana Vîntur de la Inspectoratul Şcolar Judeţean care au sprijinit Acțiunea ”Fii conștient, nu dependent”.