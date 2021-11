Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” a organizat și anul acesta, pentru al treilea an consecutiv, două serii de activități de programare online, sub denumirea ”UN ALT PAS ÎN VIITORUL MEU” și ”CODING IS FUNTASTIC”, în cadrul unui proiect susținut la nivel european de compania de software SAP. Meet and Code 2021 este coordonat de Haus des Stiftens gGmbH și rețeaua TechSoup Europe în 35 de țări europene și susține, pentru al 5-lea an consecutiv, evenimente de tehnologie și programare aliniate cu misiunea inițiativei Comisiei Europene: Europe Code Week. În România, programul Meet and Code este coordonat de Asociația Techsoup. Din 2010, Asociația Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) creează și oferă resurse IT și experiențe de învățare a tehnologiei pentru organizații nonprofit, tineri șiprofesori. Asociația Techsoup este câștigătoare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competiție organizată de Comisia Europeană.

Primul eveniment a fost unul de proiectare și printare 3D – ”Un alt pas în viitorul meu” și s-a desfășurat în perioada 28.09-30.09.2021, în cadrul unui parteneriat între elevii clasei a 5-a A, de la Școala Gimnazială Ipotești și elevi de gimnaziu proveniți de la Școala Gimnazială ”Constantin Morariu” Pătrăuți. Proiectul a fost inițiat și coordonat de prof. Lungoci Daniela, prof. Corjuc Loredana, prof. Mihaela Grijincu și prof. Greciuc Mihai.

Pentru anul acesta, ne-am propus să îi familiarizăm pe elevi cu proiectarea 3D care reprezintă un pas important către viitor. Elevii au înțeles în ce constă această activitate de proiectare 3D, care mai este numita și ”3D design” și reprezintă, în unele cazuri, primul pas din procesul de printare 3D. Tehnica de proiectare 3D cuprinde mai multe elemente, precum: realizarea modelului tridimensional, reprezentarea digitală a obiectelor și apoi printarea 3D. Cu ajutorul acestui procedeu se pot realiza diferite obiecte de la mici proteze medicale, la piese de schimb pentru diferite mașini sau roboți, se pot restaura obiectele din muzee și se pot realiza chiar și construcții industriale sau adăposturi în spațiu. Un proiectant priceput si un software performant pot realiza aproape orice obiect ne imaginăm prin tehnica de printare 3D. După câteva discuții generale legate de modul în care ne imaginăm viitorul și felul în care ne putem pregăti pentru el, ne-am făcut conturi pe platforma Tinkercad și am trecut să descoperim generoasele resurse puse la îndemâna noastră. Elevii clasei a 5-a A, de la Școala Gimnazială Ipotești, au împărtășit colegilor din experiența lor, dobândită în cadrul cursurilor online realizate pe Platforma Măgurele Science Park și mai apoi prin participarea și câștigarea multiplelor concursuri naționale și internaționale. Au fost mentori pentru colegii lor, ajutându-i la inițierea în această activitate inovativă. Rând pe rând au prins viață diferite obiecte: semne de carte, brelocuri, decorațiuni… Am încheiat ultima activitate, imprimând obiectele realizate de copii și oferindu-le în dar pentru încurajarea continuării acestei activități și în semn de prețuire.

Activitățile evenimentului ”Coding is funtastic” s-au desfășurat în perioada 19.10 – 21.10.2021, la ele participând elevi ai claselor a IV-a A și a IV- a B de la Școala Gimnazială Ipotești, elevi care nu aveau competențe de programare. Elevii au fost încurajați să descopere bucuria scrierii unor programe simple pentru minicalculatorul micro:bit.

Activitatea a fost proiectată și coordonată de doamna prof.înv.primar Daniela Lungoci – de la Școala Gimnazială din Ipotești, și de prof. Mihai Greciuc – președintele Asociației ”EUROACTIV”.

Copiii au făcut cunoștință cu mini- calculatorul micro:bit, pe care apoi au scris sub formă de coduri programe. Intr-o atmosferă relaxantă și de intensă învățare, copiii au pus întrebări pentru a înțelege cum funcționează minicalculatorul, au programat, au colaborat, au învățat să downloadeze programele scrise în micro:bit, apoi le-au văzut rulând pe roboțeii Move mini MK2, producându-le mare bucurie.

Aceste activități interesante de programare sunt oportunități excelente de a favoriza dezvoltarea unei mentalități sănătoase și inovative, de a socializa și coopera, punându-le în valoare trăsăturile pozitive de caracter, ajutându-i să se integreze și să își făurească visuri mari.

Suntem recunoscători pentru toate oportunitățile de învățare și dezvoltare oferite, pentru că suntem inspirați, ajutați să fim de folos elevilor noștri! Știm că, dacă creativitatea, gândirea critică, comunicarea şi cooperarea vor fi dezvoltate cu mult curaj, realizând activități care să îi atragă pe elevi, omenirea va avea un viitor, un viitor mult mai bun!