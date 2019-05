Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate ”EUROACTIV” Suceava, împreună cu un grup de elevi coordonați de prof. Sergiu Andrei Asăvoaie – directorul Școlii gimnaziale ”Mihai Halunga” din Hânțești, în colaborare cu Palatul Copiilor din Suceava au organizat împreună Acțiunea ”Sărbătoarea Învierii aduce bucurie” avizată de conducerea DGASPC Suceava prin avizul nr. 74874 / 19.04.2019.

Acțiunea s-a desfășurat în data de 2 mai 2019, la Centrul de Plasament ”Sf. Gheorghe” din Dolhasca, la Casele de tip familial pentru copiii cu dizabilități intelectuale și handicap grav ”Lotus”, ”Iris”, ”Iasmina” și ”Orhideea” din cadrul Centrului de Servicii multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului, și la Centrul de Plasament ”Speranța” din Suceava.

Acțiunea a fost sprijinită de Padrino Suceava, S.C. ALKA România – domnul Ciprian Harja, S.C. Adria SRL – Domnul Doru Airoaie, S.C. S & O GROUP – domnul Constantin Chiru, S.C. Simba Invest S.R.l. din Bacău, Grupul de firme Orizont Suceava, S.C. Global Mutual Assistance S.R.L. – Andrei Ghiaţă, S.C. Salamander Com S.R.L. Suceava, S.C. Kiler din Horodnic, S.C. Alin For You S.R.L., S.C. BIA FELY S.R.L. din Păltinoasa, S.C. Clevit S.R.L. – domnul Dan Cușnir, domnul Mitică Prichici de la Complexul Ramiro, domnul Iulian Rudnic de la Petrom Suceava, S.C. Tesano S.R.L.

Acțiunea a fost coordonată de prof. Mihai Greciuc – președinte ”EUROACTIV” Suceava, alături de voluntarii ONG-ului EUROACTIV: Alexandru-Florinel Tanase, Toma Ungureanu, Cerasela Iacobăț, Vlad Iriciuc, Felicia Drob, Matei Volanschi și, elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Halunga” din Hânțești.

Copiii din centre au primit cadouri și produse de curățenie, jucării, produse alimentare, oferite cu, ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.