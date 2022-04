Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat în dificultate ”EUROACTIV” Suceava, conducerea Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, conducerea Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, Asociația ”Alecs Group” și Asociația ”Plai Străbun”, împreună cu un grup de oameni inimoși coordonați de doamnele prof. dr. Petronela Maria Munteanu și prof. Iulia Buraciuc de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava, au organizat cea de-a 2-a activitate din cadrul Acțiunii ”Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristosaduce mângâiere”.

În cadrul acestei activități, elevii clasei a VII-a A, coordonați de doamnele profesoare Buraciuc Iulia și Munteanu Petronela, au pregătit și prezentat un repertoriu muzical adaptat perioadei dinaintea sărbătorilor pascale. Grupului de elevi de la clasa de muzică li s-au alăturat alți copii, din Pătrăuți coordonați de prof. Mihai Greciuc de la Asociația ”EUROACTIV”, care au beneficiat de îndrumarea profesorilor și a elevilor mai mari de la Colegiul de Artă.

Împreună, au vizitat și au cântat pentru copiii de vârsta lor din Centrul de Servicii sociale pentru copilul aflat în dificultate din Humor. În joia mare, aceeași elevi însoțiți de cadrele didactice au organizat în Joia mare din Săptămâna Luminată au oferit daruri și buchet muzical copiilor de la Casele de tip familial ”Cireșarii” și ”Prietenia” din Solca și la Casa de tip familial ”Universul Copiilor” din Rădăuți.

La Rădăuți, la Centrul de Plasament ”Universul Copiilor”, unul din centrele vizitate, au întâlnit alți copii de vârsta lor, ucrainieni, cu care, într-o atmosferă primitoare, prietenoasă, copilașii au cântat și s-au bucurat, uitând pentru câteva clipe, tristeți și dureri ascunse în sufletul fiecăruia, drame și suferințe personale, dar și colective, având în vedere situația actuală, contextul pandemic, războiul și tragediile care se petrec la câțiva kilometri de granița noastră.

Cadourile muzicale au fost completate cu alte cadouri, dulciuri, produse de igienă personală, oferite cu generozitate de sponsorii acțiunii.

Acțiunea a fost sprijinită de S.C. Rocast Nord S.R.L. Suceava, S.C. Ursa Mare S.R.L., de S.C. Găitano Company S.R.L., S.C. Alin For You S.R.L., de CAR Învățământ Fălticeni, S.C. Market Albina S.R.L. Suceava, Fundația Victoria & General Construct S.A., S.C. Matelo Com S.R.L. Suceava, S.C. Tesano S.R.L. Suceava, S.C. Alka Trading Co S.R.L. România, Simba Invest S.R.L. Bacău, Grupul de Firme Orizont & S.C. CONSUC S.A., S.C. Sav-Com S.R.L., S.C. RavRadi Construct S.R.L., Andrei L. Ghiaţă, S.C. Kiler S.R.L., Ambianța Com Suceava, domnul Mitică Negru de la Benzinăria Oscar Suceava, Palatul Copiilor Suceava, înv. Daniela Lungoci de la Școala Gimnazială Ipotești și dl. Iulian Rudnic de la Petron Suceava.

S.C. RomFour Tur Fălticeni și Palatul Copiilor Suceava ne-a asigurat transportul cadourilor și a elevilor care au prezentat momentul artistic copiilor din cele 3 centre.

Acțiunea a fost coordonată de inspectorul școlar prof. narcisa-Daniela Ștefănescu și prof. Mihai Greciuc – de la Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor ”EUROACTIV” Suceava, prof. Constantin Alecsa – președinte Asociația ”Alecs Group” și, prof. dr. Petronela Munteanu, prof. Buraciuc Iulia, prof. Ghervan Oana, prof. Hisem Gabriela, prof. Griga Anca și, de voluntarii Toma Ungureanu, Iosua Cervinschi, Sami Petriuc.

Mulțumită generozității dumneavoastră, am reușit să ne atingem obiectivele propuse prin realizarea acestor activități și, dorim să urăm din suflet, sănătate, fericiri și împlinirea tuturor dorințelor colaboratorilor și sponsorilor, urându-le Sărbători pascale binecuvântate!