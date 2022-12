Acțiunea „Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus Hristos adduce mângâiere” s-a desfășurat miercuri 21.12.2022, eveniment, organizat de Asociaţia „EUROACTIV” Suceava, Asociațía ”Plai Străbun”, Colegiul Național ”Petru Rareș”, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, și Școala Gimnazială nr.1 Suceava.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia sfintelor sărbători ale Nașterii Domnului Isus și de sprijinire a copiilor din centrele de plasament și din familii defavorizate.

Daruri oferite din partea sponsorilor acțiunii: Acţiunea a fost sprijinită de sponsori care au făcut posibilă bucuria copiilor: Shopping City – Suceava, Alka Trading CO, S.C. Tesano S.R.L., S.C. Rocast Nord Suceava, S.C. Ursa Mare S.R.L. din Șcheia, Asociaţia ”Plai Străbun” din Pîrteștii de Jos, Simba Invest SRL din Bacău, Kalman Distribution S.R.L. Șcheia, Asociația EduMax Suceava, S.C. Trust Orizont Suceava, Rav Radi Construct S.R.L., Andrei Gheață S.C. Licer Servicii S.R.L.

26 de copii din familii defavorizate au beneficiat de produse de igienă, dulciuri și articole de îmbrăcăminte oferite de elevii claselor a VII-a coordonați de doamnele prof. Anca-Viorica Greculeac – director adjunct, prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordonator ”EUROACTIV” Suceava, prof. Gabriela Ilisei și prof. Adina Adam de la Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava.

De această acțiune au beneficiat 200 de copii din Centrele de servicii sociale din Fălticeni și Gura Humorului și elevi proveniți din 16 familii defavorizate.

Cu ocazia sfintelor sărbători de iarnă ale Nașterii Domnului Isus hristos, echipa de organizare a concursului ”Colind de crăciun” ediția a X-a, mulțumește tuturor sponsorilor și colaboratorilor pentru reușita și sprijinul acordat, și transmite sincere urări, Sărbători fericite, binecuvântate și prosperitate.

Echipa de organizare,

Prof. Narcisa-Daniela Ștefănescu – coordinator – Asociația ”EUROACTIV”

Prof. Anca-Viorica Greculeac – director adjunct – Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

Ec. Viorica-Luminița Banc – Președinta Asociației ”Plai Străbun”

Ec. Simona Fodor – S.C. Tesano S.R.L.

Prof. Gabriela Ilisei – Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

prof. Adina Adam – Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

cms. șef. de Poliție Ionuț Epureanu – IPJ

voluntarii: Sami Petriuc, Sarina Palaghianu, Iosua Cervisnchi, David Petriuc și Luca Răscol, sprijiniți de prof. Mihai Greciuc