În cursul zilei precedente, la nivelul IPJ Suceava au fost dispuse măsuri suplimentare pentru documentarea dosarelor penale cu autori cunoscuți și necunoscuți și dispunerea măsurilor procesuale în aceste cauze. Peste 50 de polițiști au fost angrenați în activități investigative și de adminitrare a materialului probator în cauze privind fapte cu violență, infracțiuni la regimul rutier, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor. Tot în cursul zilei de ieri, au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, au fost puse în executare mandate de aducere și a fost desfășurată o amplă operațiune de localizare a unui vehicul cu care se deplasa un bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Rezultatele acțiunilor: 9 persoane reținute și introduse în arestul IPJ Suceava, arme confiscate, elemente de muniție, trofeee de vânătoare și soluții procedurale în peste 20 de dosare penale aflate în lucru la nivelul subunităților de poliție.

1. Astfel, în urma unor investigații desfășurate în cadrul unui dosar penal privind posibile fapte de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, polițiștii din cadrul Postului de poliție Mălini, au obținut date și informații cu privire la faptul că un bărbat de 45 ani din comuna Mălini, deține arme letale de vânătoare și muniție aferentă, fără a fi autorizat în acest sens. La data de 03.11.2021, la propunerea organelor de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Arme Explozivi, Substanțe Periculoase, au fost solicitate instanței competente încuviințarea efectuării unor percheziții domiciliare atât la adresa bărbatului de 45 de ani, precum și la alte două locații de pe raza comunei Mălini. În urma punerii în aplicare a celor trei mandate de percheziție și efectuării perchezițiilor au fost descoperite o armă de vânătoare cu țevi lise, 15 elemente de muniție, 51 de trofee, precum și carne de vânat. În cauză a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, faptă prev. şi ped. de art. 342, alin. 1, din Codul penal. Față de acesta polițiștii au luat măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

2. Tot la data de 03.11.2021 s-au continuat cercetările privind infracțiunile comise la 28.10.2021 de către un bărbat de 53 ani, din municipiul Fălticeni. Reamintim că la data de 28.10.2021, ora 01.49, Poliția mun. Fălticeni a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie din mun. Fălticeni, cu privire la faptul că, bărbatul de 53 de ani din aceeași localitate, i-a spart un geam de la locuința acesteia. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că partea vătămată este o persoană vârstnică și solicită ocazional sprijinul vecinului ei de stradă, respectiv bărbatul de 53 de ani pentru a o ajuta la treburi gospodărești. La 28.10.2021, în jurul orei 01.30, pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice, bărbatul de 53 de ani a pătruns fără drept în curtea locuinței femeii, a forțat ușa de acces de la bucătăria locuinței și a distrus cu pumnul geamul de la ușa de acces. În continuare bărbatul a pătruns, fără drept în interiorul bucătăriei și a lovit-o în mai multe rânduri cu pumnii pe victimă. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe”, „violare de domiciliu” și „distrugere”. Prin ordonanța din 03.11.2021 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Butnariu Mihai pentru săvârșirea infracțiunilor de „violare de domiciliu”, „distrugere” și „lovirea sau alte violențe”. La 03.11.2021, inculpatul a fost prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Fălticeni cu propunere de arestare preventivă, ocazie cu care Judecătoria Fălticeni a emis mandat de arestare pe o perioadă de 30 de zile, bărbatul de 53 de ani fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

3. Tot ieri, polițiști din cadrul structurilor de poliție judiciară, ordine publică și poliție rutieră au au reușit identificarea și localizarea în timp util a unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. La 03.11.2021, ora 13.00, SPR 3 Marginea a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat de 42 ani, din com. Horodnic de Sus, a introdus cu forța într-un autoturism pe o tânără de 22 de ani, împotriva voinței acesteia, întreptându-se către o direcție necunoscută. În urma primelor verificări s-a stabilit că cei doi au avut anterior o relație de concubinaj, ulterior femeia încetând relația. Având în vedere gravitatea situației și riscurile victimale în astfel de situații, s-a procedat la informarea tuturor polițiștilor aflați în serviciu ce se afla în arondarea Poliției Municipiului Rădăuți în vederea identificării autorului și autoturismului,totodată, fiind dispusă o amplă operațiune de căutare la nivel județean. Au fost efectuate filtre de poliție pe toate drumurile naționale, județene și comunale, autoturismul fiind reperat pe raza comunei Sadova și oprit de către polițiști. La volanul autoturismului a fost identificat bărbatul de 42 ani, din com. Horodnic de Sus, iar tânăra de 22 ani, din aceeași localitate, se afla pe scaunul din dreapta față a autoturismului. Aceștia au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc. În momentul de față, cei doi au fost preluați de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți pentru a fi audiați cu privire la cele întâmplate. La controlul autovehiculului a fost identificat un pistol tip airsoft. Tânăra nu prezenta leziuni sau urme de violență, însă prezenta o stare emoțională evidentă. În urma audierii, în baza probelor administrate, față de suspectul de 42 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lipsire de libertate în mod ilegal”. Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Suceava.

4. Și polițiștii Secției de Poliție Rurală 4 Gălănești au intensificat activitățile de cercetare penale în dosarele la regimul rutier, dispunând măsura reținerii față de doi șoferi. Astfel, la 03.11.2021 s-au continuat cercetările cu privire la accidentul rutier soldat cu pagube materiale produs la data de 29.10.2021, ora 22.30 pe raza com. Vicovu de Jos. În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat precum și în urma obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de Serviciul de Medicină Legală Suceava prin care s-a stabilit că, Fediuc Daniel Gheorghe, de 23 ani, din com. Vicovu de Jos, conducătorul autoturismului, avea în sânge o concentrație alcoolică de 1,14. Polițiștii Secției Rurale Gălănești au dispus citarea acestuia în vederea audierii în calitate de suspect. În urma audierii bărbatului de 23 de ani, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, s-a luat măsura reținerii preventive pentru o perioadă de 24 ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava. Tot ieri, s-au continuat cercetările cu privire la identificarea în trafic, la data de 31.10.2021 ora 22.50, pe drumul public D.N. 2 E pe raza com. Voitinel, a unui conducător auto de 54 ani, din com. Vicovu de Jos, conducând un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat precum și în urma obținerii buletinului de analiză toxicologică întocmit de Serviciul de Medicină Legală Suceava prin care s-a stabilit că șoferul avea în sânge o concentrație alcoolică de 2,39. În urma audierii bărbatului de 54 de ani în calitate de suspect, în prezența apărătorului desemnat din oficiu, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” s-a luat măsura reținerii preventive pentru o perioadă de 24 ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

5. Și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei au dispus reținerea față de un bărbat de 23 de ani, într-un dosar penal la regimul rutier. În timp ce efectuau serviciul de patrulare şi controlul traficului rutier pe DN 18 sat Botoş, comuna Ciocăneşti, polițiștii oprit autoturismul condus de un tânăr de 23 de ani, care a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile ucrainene. Cu ocazia verificării în baza de date a conducătorului auto, polițiștii au constata că acesta nu posedă permis de conducere eliberat de autorităţile Române, iar în urma verificărilor efectuate au constatat faptul că permisul de conducere eliberat de autorităţile din străinătate, prezentat pentru control este fals. S-a întocmit dosar penal privind infracțiunile de „conducere fără permis”,„uzul de fals” şi „fals material în înscrisuri oficiale”. Faţă de bărbatul de 23 de ani s-a dispus măsura reţinerii, pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul I.P.J. Suceava.

6. Și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gura Humorului au administrat material probator într-o cauză privind fapte de violență săvârșite asupra unui pădurar din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului. Cu spriojinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale – IPJ Suceava și a lucrătorilor de jandarmi au fost puse în executare mai multe mandate de aducere, persoanele bănuite fiind conduse la audieri la sediul poliției și al Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului. Sub coordonarea directă a procurorului de caz, polițiștii au continuat activitățile investigative privind agresiunea comisă la 28.10.2021 asupra pădurarului de 55 ani, din com. Berchișești. Prin ordonanța din 02.11.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a dispus continuarea urmării penale față de 6 persoane cu vârste cuprinse între 17 și 42 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de „ultraj”. Au fost emise mandate de aducere, iar în dimineața de 03.11.2021, polițiști din cadrul Poliției orașului Gura Humorului, împreună cu lucrători de poliție din cadrul S.A.S. Suceava și lucrători din cadrul Jandarmeriei Gura Humorului, s-au deplasat în cătunul ,,Țimpoci”, fiind luați în custodie și conduși la audieri 3 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 42 de ani. În urma probatoriului administrat, au fost emise ordonanțe de reținere pe o perioadă de 24 de ore, pentru cei trei suspecți, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Suceava. În continuare cercetările urmează să fie efectuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ultraj”. Prin fermitate și modul integrat și operativ de lucru reafirmăm, încă o dată, că polițiștii nu tolerează comportamentele antisociale și vor dispune măsuri procesuale conform legii, acordând întregul suport la înfăptuirea actului de justiție.