Începând de săptămâna viitoare la nivelul fiecărei localităţi din judeţ se vor desfăşura ample acţiuni de conştientizare a populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor. Campania va fi derulată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară împreună cu cele 114 primării şi cu Consiliul Judeţean. Acest lucru a fost votat în şedinţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară care a avut loc la începutul acestei săptămâni la Suceava şedinţă care a fost prezidată de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Viorel Seredenciuc. Pentru această campanie, a spus Seredenciuc, s-a prevăzut în bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară suma de 40.000 de lei pentru pliante, afişe şi alte chletuieli de organizare. Campania va viza în primul rând primăriile, apoi şcolile dar şi alte locaţii de interes.

„De asemenea am dat exemplul unor localităţi chiar rurale care deja de un an de zile fac colectare selectivă a deşeurilor. S-a dovedit a fi un succes astfel încât populaţia a conştientizat că poate să facă colectare selectivă. Am informat membrii ADI că de la depizitul ecologic de la Moara pe care sper să-l avem operaţional de luna viitoare nu se vor primi decât deşeuri selectate. La depozit se vor vărsa deşeurile menajere iar cele care sunt reciclabile vor trece din nou prin staţia de reciclare de unde operatorul depozitului le va trimite către centrele de colectare pentru deşeuri reciclabile”, a declarat Seredenciuc. La şedinţa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară la care au participat 85 din cei 115 membri s-a aprobat bugetul pentru 2018 şi execuţia bugetară pentru 2017.