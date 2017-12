În perioada 7 – 9 decembrie 2017-09.12.2017, în contextul aniversării Zilei Internaționale Anticorupție – 9 Decembrie, dar şi pentru promovarea unor mesaje cu conținut informativ şi preventiv anticorupție și pentru diversificarea canalelor de informare a societății civile, reprezentanți din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Suceava au organizat acţiuni de prevenire şi responsabilizare anticorupţie prin distribuirea unui număr de aproximativ 2000 flyere, cu informaţii privind numărul Tel Verde al Direcţiei Generale Anticorupţie – 0800 806 806, mesaje de informare anticorupţie, precum şi datele de contact ale Serviciului Judeţean Anticorupţie Suceava.

Astfel, în cursul zilei de 7 decembrie, reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Suceava, împreună cu voluntari din cadrul O.N.G. „ELSA” Suceava şi funcționari publici din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Județului Suceava, au distribuit flyere şi au promovat mesajele anticorupţie în rândul cetăţenilor şi funcţionarilor publici prezenţi în incinta şi în zona sediului Primăriei Municipiului Suceava şi a sediilor instituţiilor publice aflate în complexul comercial Iulius Mall Suceava.

A doua zi, pe 8 decembrie, reprezentanți din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Suceava au susţinut un simpozion de informare anticorupţie cu studenţi ai Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, fiind abordate subiecte privind atribuțiile Direcţiei Generale Anticorupţie, necesitatea apariției unei zile anticorupţie, faptele de corupţie şi efectele negative ale fenomenului corupției asupra dezvoltării unei societăți. Ulterior au continuat activităţile de distribuire flyere, începute în ziua anterioară, în sediul instituţiei de învăţământ, în zona campusului universitar, dar şi pe străzile adiacente.

Acţiunile au continuat pe 9 decembrie, când au fost distribuite flyere în zona de frontieră cu Ucraina, pornind din orașul Vicovu de Sus, la târgul organizat săptămânal şi continuând pe un traseu care s-a încheiat în Punctul de Trecere a Frontierei Siret.

La aceeaşi dată, lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava au distribuit, în cadrul misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la competițiile sportive, un număr de aproximativ 400 de flyere.

Serviciul Judeţean Anticorupţie Suceava a beneficiat de sprijinul financiar acordat de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Suceava pentru realizarea a 3000 de flyere.