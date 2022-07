Pe perioada întregii vacante de vara politistii desfasoara campania „Vacanta in siguranta”. În cadrul campaniei politistii desfasoara pe perioada verii întalniri si activitati interactive cu minorii participanți la scoli de vara, tabere si alte evenimente, pentru a interactiona cu ei si pentru a le oferi sfaturi de vacanta cat mai pe intelesul lor.

Politistii Biroul Siguranta Școlara și din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitatii deruleaza activitad interactive cu toate categoriile de elevi, temele principale fiind prevenirea consumului de alcool dar si de substante psihoactive, prevenirea bullyingului, a delincventei juvenile si victimizarii minorilor, probleme legate de plecarile voluntare, siguranta pe internet si siguranta rutiera. În perioada 19-26 iulie, politistii suceveni în parteneriat cu specialiști din cadrul Centrului de Evaluare, Prevenire si Consiliere Antidrog Suceava, Organizatia Salvati Copiii Filiala Suceava si EDU MAX au intensificat activitatile de informare în cadrul Campaniei ’’Vacanta în siguranta”, activitati ce s-au adresat deopotriva copiilor, adolescentilor si parintilor.

În cadrul acestor activitati aproximativ 500 de copii, adolescenți si parinti au fost informati cu privire la riscurile asupra sanatatii si integritatii persoanei ca urmare a consumului de droguri precum si la consecintele pe care le antreneaza consumul de droguri în planjuridic. Discutiile au fost centrate pe promovarea unui stil de viata sanatos, pe informatii cu privire la efectele consumului de alcool si droguri, consiliere de specialitate pentru parinti, pe mecanisme de prevenire a victimizarii copiilor pe strada, acasa sau la locul de joaca. Beneficiarii campaniei au putut experimenta „ochelarii de droguri” ce simuleaza o gama larga de efecte care pot fi declansate de consumul de droguri, precum și „ochelarii de alcool” ce simuleaza o intoxicatie puternica cu alcool.

De asemenea, in perioada 26 – 28.07.2022 politistii Biroului Siguranta Scolara au continuat activitatile preventive in unitatile de invatamant unde se organizeaza „scoli de vara” , respectiv in locatiile unde au loc tabere scolare.

In data de 26.07.2022 politistii au raspuns invitatiei conducerii Gradinitei „La Piticul Vesel” Suceava si sub sloganul „Politistii, prietenii copiilor” au prezentat cateva aspecte legate de munca de politic si profesia de politist. Astfel copiii au inteles ca politistii sunt oamenii care ii protejeaza si sunt preocupati de siguranta lor, a familiilor si a comunitatii in care traiesc. De asemenea, le-au fost prezentate cateva reguli de circulate, semnificatia culorilor semaforului, modul de traversare a strazii etc.

In data de 27.07.2022 politistii au fost prezenti la Manastirea Humorului unde se desfasoara o tabara scolara cu elevi din judetele Iasi si Neamt. Acestora le-au fost prezentate aspecte privind capcanele din mediul online, reguli de protectie pe timpul folosirii internetului, riscurile consumului de alcool si droguri.

In data de 28.07.2022 politistii Biroului Siguranta Scolara si ai Politiei Orasului Siret au participat la o activitate preventive la Clubul Copiilor din localitate unde se desfasoara o „scoala de vara” pentru copii cu varste intre 4 si 12 ani. Cu aceasta ocazie politistii au discutat despre necesitatea respectarii regulilor de circulatie, a

cunoasterii semnificatiei indicatoarelor rutiere, pericolele din mediul online si aateva reguli de protectie.