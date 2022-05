Acțiunile Aquila Part Prod Com (AQ) vor fi incluse, din 20 iunie 2022, în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente, FTSE Global Micro Cap.

Acțiunile Aquila Part Prod Com (AQ), lider de piață în domeniul serviciilor integrate de distribuție și logistică din România, vor fi incluse din 20 iunie în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Acțiunile AQ vor intra în componența FTSE Global Micro Cap, includerea fiind anunțată de furnizorul global de indici în 20 mai, în urma revizuirii trimestriale. Aquila va fi a șasea companie românească prezentă în indicii FTSE Global Micro Cap, alături de Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor, Sphera Franchise Group și Transport Trade Services. În total, România va avea din 20 iunie un număr de 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente (șase în indicii FTSE Global Micro Cap și șase în indicii FTSE Global All Cap).

„Numărul companiilor românești prezente în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente crește constant, un semnal pozitiv pentru întreaga piață de capital, pentru companiile listate și în curs de listare, pentru investitorii de retail și instituționali. Aquila a realizat, la sfârșitul anului trecut, cel mai mare IPO de la bursă al unei companii antreprenoriale. Traseul companiei din acel moment a fost unul reprezentativ: în martie acțiunile AQ au fost incluse în indicii BET și BET-TR, iar acum, în indicii FTSE Russell. Prezența Aquila în ringul bursier este un plus pentru piață și sperăm că experiența lor să fie replicată de cât mai multe companii antreprenoriale românești. Noi, la Bursa de Valori București, continuăm să dezvoltăm proiecte care să susțină îmbunătățirea lichidității pieței, precum înființarea Contrapărții Centrale, programul destinat Market Maker-ului Emitentului, creșterea numărului de companii acoperite prin rapoarte de analiză oferite în cadrul BVB Research Hub, precum și promovarea acestor companii în rândul investitorilor, inclusiv prin implementarea standardelor ESG”, a declarat Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.

„Includerea Aquila în indicii FTSE Russell într-un interval atât de scurt de la listarea noastră pe BVB este o confirmare a muncii inteligente pe care o depunem zi de zi, dar și o motivație și o obligație să performăm constant mai eficient. După ce în 2021 am înregistrat cele mai bune rezultate din istoria noastră, am continuat evoluția pozitivă cu un nou trimestru de creștere. Ne vom continua strategia de extindere a afacerii noastre, așa cum am anunțat la finele anului trecut, când am listat Aquila la Bursa de Valori București”, a spus Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii Aquila.

Aquila a fost listată la bursă în 29 noiembrie 2021, în urma derulării unei oferte publice inițiale în valoare de 367 milioane lei (74 milioane euro), cea mai mare ofertă de acest tip realizată de o companie antreprenorială la BVB. Acțiunile AQ sunt incluse și în BET, indicele principal al Bursei de Valori București, și BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile din BET. La finalul ședinței bursiere din 20 mai compania avea o capitalizare de 828 milioane lei (167,3 milioane euro).

Fondată în 1994, Aquila are în prezent o echipă de aproximativ 3.000 de angajați și oferă soluții integrate de distribuție și logistică, prin vânzarea de produse și servicii complementare. Compania este lider de piață în România, operând inclusiv și în Republica Moldova. La finalul primului trimestru din acest an, Aquila a înregistrat un profit net de 12 milioane de lei, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Achiziția companiei Trigor, din prima jumatate a anului 2021, a contribuit cu 1,6 milioane de lei la profitabilitatea Aquila. La finalul anului trecut, veniturile grupului au crescut cu 13%, ajungând la 1.930 milioane lei.

Promovarea României de către FTSE Russell, în 21 septembrie 2020, în rândul Piețelor Emergente a deschis calea spre un univers investițional mult mai larg. La finalul ședinței bursiere de vineri, 20 mai 2022, capitalizarea tuturor companiilor listate la Bursa de Valori București era de 215 miliarde lei (43,5 miliarde euro), cu 43% peste nivelul din 18 septembrie 2020, anterior promovării efective la statutul de Piață Emergentă.