Ca în fiecare an, Consiliul Județean al Elevilor a realizat un raport surprinzând gradul de respectare a Statului Elevului în județul Suceava.

Elevi suceveni, provenind atât din zona urbană , cât și din cea rurală, de diferite vârste și din diferite forme ale învățământului, au completat un chestionar având scopul inițial de a oferi o imagine de ansamblu asupra problemelor privind respectarea drepturile lor.

Rezultatele oferite de chestionarul completat anonim de 437 de elevi suceveni indică faptul că, în procente semnificative, elevilor le sunt respectate drepturile. Totuși, nu anumite drepturi sau nu în totalitate. Ceea ce indică prezența anumitor nevoi ale mediului școlar în anumite instituții, care solicită îmbunătățirea lor și, totodată, a sistemului.

Analizând raportul anului școlar 2016-2017, respectiv cel al anului școlar 2017-2018, putem observa punctele care aduc o îmbunătățire sistemului de învățământ din județul Suceava, având la bază următoarele exemple:

În anul școlar 2016-2017, 29% dintre respondenți nu au fost consultați niciodată și nu și-au exprimat alegerea pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii, în timp ce în anul școlar 2017-2018 procentul a scăzut la 18,3.

Dacă în 2016-2017 cei cărora le-a fost consemnată, cel puțin o dată, absența în catalog ca mijloc de constrângere au răspuns afirmativ în procent de 62, în anul 2017-2018 acesta a scăzut până la 26,1%.

Dacă în anul școlar 2016-2017 unui procent de 53 dintre elevi i s-a încălcat dreptul la o evaluare obiectivă în cazul testelor, în anul precedent, 2017-2018, acesta a scăzut la 40,7%.

În anul școlar 2016-2017 85% dintre elevi au fost sancționați pentru fapte ce le-ați făcut în afara școlii, în timp ce în anul următor, 2017-2018, procentul a scăzut la 82, 8.

Conștientizăm importanța majoră pe care Statutul Elevului o are în viața fiecărui elev și ne dorim ca de la doi ani de la apariția acestui document fiecare elev să își cunoască drepturile și îndatoririle pe care acesta le are. Cu toate că, se poate observa o îmbunătățire a rezultatelor acestui raport, mulți elevi încă nu cunosc prevederile acestui document. Ne dorim ca în acest an școlar să realizăm o conștientizare mai amplă asupra prevederile documentului pentru a diminua și mai mult situațiile în care drepturile elevilor nu sunt respectate.