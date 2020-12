Activistul de mediu sucevean, Daniel Bodnar, care susține că a fost agresat după ce a urmărit un transport de lemne care i s-a părut suspect a părăsit Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava atunci când i s-a spus că trebuie să lase buletinul. ”În data de 09.12.2020 în jurul orei 23:00, la Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Șudețean “Sf. Ioan cel Nou” s-a prezentat domnul Bodnar Daniel care a declarat ca a fost agresat și a solicitat consult medical. I s-a spus ca, mai întai, trebuie să lase buletinul pentru a i se face fișă de urgență după care va fi preluat. După această discuție domnul Bodnar a părăsit Unitatea de Primiri Urgențe fără să mai facă fișă de prezentare”, informează Spitalul Județean Suceava prin purtătorul de cuvânt dr. Teodorovici Dan.

