Miercuri, 25 ianuarie ora 18.00, în cadrul După-amiezilor francofone la Suceava, Alianța Franceză din Suceava, în colaborare cu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară organizează activitatea „Despre Unire… et l’Union Européenne‟ coordonată de doamnele profesor Ungureanu Nastia, Gvinda Bianca și Giuraniuc Gabriela. Ca în fiecare an, elevii liceului vor sărbători „Mica Unire‟ și vor demonstra importanța apartenenței statelor la un tot unitar, importanța Uniunii Europene și rolul Franței și al României în cadrul acestui întreg. Ei vor omagia astfel diversitatea și unitatea care caracterizează această construcție europeană evocând elementele şi manifestările care au marcat istoria Uniunii Europene precum şi principiile care stau la baza solidarității comune europene. Manifestarea va reuni un număr de 30 de elevi şi se vor desfășura următoarele activităţi: prezentări PPT despre Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza, despre Franța și Uniunea Europeană, momente de dans sportiv cu elevul Murariu Gavriil, melodii specifice sărbătorii de 24 ianuarie (Acasă-i România, Hora Unirii) interpretate de eleva Strună Ana Maria dar și melodii franțuzești (Je vole – Louane, L’oiseau et l’enfant – Kids United), interpretate de eleva Aursulesei Bianca. Prin activitatea propusă, doamnele profesor Ungureanu Nastia, Gvinda Bianca și Giuraniuc Gabriela şi-au propus să promoveze principiile României Unite, principiile europene, multilingvismul şi multiculturalismul, solidaritatea şi toleranţa faţă de Celălalt prin intermediul artei, să încurajeze creativitatea şi exprimarea liberă a elevilor în calitatea lor de viitorii cetăţeni ai Europei. Mai multe informații și documente video despre această activitate pot fi consultate pe adresa facebook a Alianței Franceze din Suceava: https://www.facebook.com/Alliance-Francaise-de-Suceava-100509888805151 precum și pe site-ul Alianței Franceze din Suceava: https://afsuceava.ro .