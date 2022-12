Activitate intensă a senatorului sucevean Gheorghiță Mîndruță în ultimul trimestru al acestui an. Potrivit raportului de activitate făcut public, parlamentarul sucevean a avut în lunile septembrie-decembrie nu mai puțin de 41 de luări de cuvânt, 62 de inițiative legislative, 3 declarații politice și 4 interpelări. Printre inițiativele legislative sunt enumerate propunerea pentru modificarea și completarea OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români. Aceasta stipulează ca persoanele care nu se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidență apersoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, vor putea depune cererea Ia cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, care va prelua cererea și va elibera actul de identitate. Inițiativa se află în lucru la comisiile permanente ale Senatului. O altă propunere legislativă sereferă la lanțul scurt de aprovizionare. ”Lanțul scurt de aprovizionare se organizează și funcționează conform principiului european „de la fermă la consumator”. Se prevede un număr limitat de operatori economici angajați în cooperare și dezvoltare economică locală”, menționează inițiativa legislativă care se află în lucru la comisiile permanente ale Senatului. O altă inițiativă vizează completarea art.91, alin 3 din Legea 286/2009 privind Codul Penal care stipulează că fapta de ucidere din culpă reţinută în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psiho-active nu va mai putea fi sancționată cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Inițiativa este înregistrată la Senat pentru dezbatere. Senatorul Gheorghiță Mândruță a enumerat și alte acțiuni la care a mai participat în ultimele trei luni de zile ale anului.

”Am participat la deschiderea Black Sea and Balkans Security Forum. Am susținut în plenul Senatului propunerea legislativă a cărui inițiator sunt, privind reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce prin condiționarea plății amenzii care a trecut cu 112 voturi pentru și o abținere. Am fost prezent la Palatul Culturii din Iași, la conferința științifică pe tema “NATO și războiul din Ucraina: reechilibrare geografică și consolidare instituțională”. Am fost prezent la inaugurarea Centrului STS de servicii esențiale IT&C de la Sibiu. Am participat la cea de-a 68-a Sesiune Anuală a Adunării Parlamentare NATO, Madrid, Spania. Am participat la vernisajul expoziției “România – NATO”, cu tema “De la parteneriat la alianță în lupta împotriva terorismului, pentru o lume mai sigură și mai bună”. Am fost prezent la dezbateri în comisiile de specialitate și elaborarea rapoartelor asupra Proiectului Legii bugetului de stat si a Proiectului legii bugetului asigurărilor sociale ca urmare a depunerii Proiectului de buget 2023”, a spus Mîndruță.