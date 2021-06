Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mândruță, și-a prezentat raportul de activitate pe luna mai. În capul listei se află respingerea proiectului de lege inițiat de PSD ce ar fi introdus pensii speciale pentru primari, vice-primari, președinți și vice-președinți de Consilii Județene. Iată raportul complet:

4 mai – am respins definitiv proiectul de lege inițiat de PSD ce ar fi introdus pensii speciale pentru primari, vice-primari, președinți și vice-președinți de Consilii Județene;

7 mai – vizită în teritoriu alături de Tiberiu Boșutar în pădurea din Sucevița, Garda de Mediu și activiști din zona Sucevei și Moldovei;

7 mai – vizită pe teren alături de George Garbacea, în pădurea din vecinătatea comunei Marginea, din județul Suceava;

12 mai – am participat la conferința ,,România și sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice – O contribuție strategică transatlantică pentru securitatea Euro – Atlantică”, eveniment care a marcat două evenimente importante: semnarea, în toamna anului 2011, a Acordului între România și SUA privind amplasarea sistemului de apărare al Statelor Unite în România împotriva rachetelor balistice și împlinirea a 5 ani de la operaționalizarea sistemului de apărare antirachetă Aegis Ashore din România (AAMDS);

13 mai – am participat la întâlnirea de la teatrul Vișniec între conducerea CJ Suceava, conducerea CNAIR și aproximativ 18 primari din județ. Ordinea de zi a cuprins dezbateri privind autostrada A7 Ploiești- Pașcani și traseul viitorului drum expres Pașcani- Suceava Siret;

14 – 17 mai – participare la ședințele sesiunii de primăvară din cadrul Adunărilor Parlamentare NATO (eveniment desfășurat online);

17 mai – am votat acordarea unei zile libere pentru vaccinare, proiectul, inițiativă USRPLUS, a fost respins însă;

18 mai – în cadrul ședinței Comisiilor reunite de Apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat și Camera Deputaților, am participat, prin adresare de întrebări, la audierea Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, și a Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Imigrări privind problema migranților;

18 mai – am participat alături de membri ai Comisiei pentru Politică Externă din Senat, la un briefing al E. S. domnul David Saranga, Ambasadorul Statului Israel în România, pe tema situației din Fâșia Gaza;

25 mai – întâlnire cu Marius Apostol, președinte al Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” (A.M.M.V.D.), și Robert Voicu, colonel în rezervă, în care am purtat o discuție despre veteranii din teatrele de operațiuni, precum și despre proiectul Centrului de recuperare, refacere și reabilitare pentru veterani;

Participare săptămânală la ședințele comisiilor din care fac parte, respectiv Comisia de Apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat, precum și Comisia pentru Românii de Pretutindeni.

Participare săptămânală în cadrul Grupului de lucru USRPLUS, dedicat problemelor de Mediu, din Senat.

Prezență media:

20 mai – participare la emisiunea ,,Dimineți cu soare”, la NEst-TV Channel, realizată de Daniela Năsui:

27 mai – participare în matinalul ,,ASTA DA DIMINEAȚĂ’’, Radio As Suceava, realizat de Vlad Florin Tudosă;

31 mai – participare la retrospectiva de seară, NEWSBucovina, la o discuție pe tema problemelor de la Serviciul de Permise și Înmatriculări Auto Suceava;