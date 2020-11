Săptămâna Educației Gobale la Colegiul “Unirea” din Pașcani a fost, chiar și în contextul desfășurii activităților exclusiv în mediul online, una plină de creativitate, ingeniozitate, implicare și conștientizare a rolului pe care fiecare dintre noi îl are pentru a contribui la îmbunătățirea vieții pe acestă planetă.

Săptămâna Educaţiei Globale, ediția a XXII-a, s-a desfășurat în perioada 16–20 noiembrie 2020, iar tema din acest an a fost “It`s our world. Let`s take action!”

Luni, 16 noiembrie, când am sărbătorit și Ziua Internațională a Toleranței, elevii au pregătit clipuri video pe care le-au publicat pe grupul de Facebook https://www.facebook.com/groups/675684176712840/) construit special pentru prezentarea tuturor activităților dedicate acestei perioade.

Materialele au avut drept temă “Educația și educabilii”. Educația nu are obstacole atât timp cât suntem dispuși și dornici să învățăm. Putem învăța din orice, oricum, oricând, de la oricine, dacă ne propunem obiective, dacă avem vise și ambiții în viață. Toleranța și acceptarea sunt virtuți care trebuie sădite de la început în sufletele copiilor pentru ca mai târziu să putem culege roadele unei educații de calitate. Acest mesaj a fost transmis de o echipă de soliști ai școlii noastre care au realizat un colaj de fragmente scurte de melodii care ilustrează același mesaj: EDUCAȚIA ESTE UN DAR.

Marti, 17 noiembrie, elevii au promovat Educația pentru dezvoltare durabilă. Lucrările lor au constat în desene, colaje dar și melodii interpretate, versuri recitate, toate materialele fiind alese pentru tema zilei de marți.

Zilele de miercuri și joi, 18 și 19 noiembrie, au aparținut seriei filmelor dedicate personalităților de ieri și de astăzi care și-au pus amprenta, într-un fel sau altul, pe evoluția în educație. Elevii, îndrumați de dascălii coordonatori, au fost ei înșiși deghizați în diferite personalități sau au folosit anumite aplicații cu ajutorul cărora au descris parcursurile profesionale ale acelor celebrități marcante care au influențat pozitiv dezvoltarea educației.

Vineri, 20 noiembrie, fiind și Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, am decis să desfășurăm o activitate-sincron alături de partenerii noștri de la Europe Direct Iași.

În cadrul întâlnirii, la care au participat aproximativ 50 de elevi, am adus în prim plan câteva exemple de copii care au luptat, chiar și cu prețul propriilor lor vieți, pentru dreptul la educație a tuturor copiilor din lumea întragă.

În urma acestei serii ample de activități desfășurate cu mult succes chiar și virtual, pe parcursul săptămânii 16-20 noiembrie 2020, elevii au înțeles cât de mult înseamnă respectul pentru diversitate, dar și abilitățile de comunicare interculturală. Responsabilitatea este doar a noastră, a tuturor. Noi suntem cei în puterea cărora stă capacitatea de a lua măsuri pentru a face lumea un loc mai echitabil și durabil.

Link grup Săptămâna Educației Globale la Unirea : https://www.facebook.com/groups/675684176712840/