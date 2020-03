Directia Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, în perioada 11-31.03.2020 activitatile specifice de înmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se solutioneaza exclusiv in baza unei programari online. Programarile vor fi facute pe site-ul oficial al institutiei www.drpciv.ro, sectiunea Programari online.

Pentru operatiunile care nu se regasesc la secț iunea online – pasul 2, va rugam sa consultati site-ul lnstitutiei Prefectului din judetul dumneavoastra și sa respectati cu strictete indicatiile personalului de la ghișee.

Accesul in incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, dupa caz persoanelor mandatate/delegate, n baza programarilor online și a actului de identitate in original. Solicitam tuturor persoanelor care sunt programate sa respecte ora de programare și sa evite așteptarea suplimentara in spatiile destinate publicului.

Pentru desfaurarea în conditii normale a activitatii contam pe intelegerea dumneavoastra.