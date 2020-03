O altă veste proastă pentru fanii serialului „Tânăr și neliniștit”! Și nu neapărat aceea că producția și-a anulat filmările, ci că un actor principal din distribuția serialului a fost testat pozitiv cu Covid-19. Este vorba despre Greg Rikaart (43 de ani), alias Kevin Fisher, care este și gay și are un copil cu partenerul său, scrie click.ro.

„Sunt un tânăr destul de sănătos, de 43 de ani, care nu fumează, nu bea mult, mănâncă bine și face exerciții fizice în mod regulat, iar aceasta a fost cea mai grea experiență din viața mea”, și-a împărtășit Rikaart povestea pe conturile sociale. El a povestit și cum au debutat simptomele. „În urmă cu două săptămâni, toată lumea din casa mea a avut o tuse, iar fiul meu a venit acasă de la școală cu febră mare. „Toți s-au recuperat, dar starea sănătății mele s-a deteriorat. M-am izolat de familia mea și sunt în carantină de sâmbătă, 14 martie. Am avut febră timp de 11 zile, am avut dificultăți de respirație și am fost diagnosticat cu pneumonie. Azi e prima zi în care nu mai am febră, dar mi s-a spus să mai rămân izolat încă 72 de ore, apoi mă muta înapoi cu familia mea”, a povestit actorul pe Instagram, conform sursei citate.

