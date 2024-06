Alex Bogdan s-a căsătorit în mare secret! Îndrăgitul actor și-a luat iubita de mână și a mers în fața stării civile unde astăzi, 19 iunire 2024, au devenit soț și soție, după o relație de câțiva ani. Nași de cununie le-au fost actorul Mihai Rait care îl interpretează pe Dorel din „Las Fierbinți” și soția sa Ana Maria, notează click.ro.

De 4 ani Alex Bogdan trăiește o minunată poveste de dragoste cu iubita sa, actrița Cătălina Mihai, actrița cunoscută din filmul Heidi în care a jucat alături de Gheorghe Visu și pentru care a primit premiul Gopo la categoria Tânără Speranță. Alex Bogdan a declarat mereu cu inima deschisă și zâmbetul pe buze cât de mult își iubește partenera de viață. Actorul a mărturisit în nenumărate rânduri că ea este cea care i-a schimbat complet viața, i-a redat bucuria de a trăi din plin și l-a făcut să iubească din nou, cu tot sufletul, după ce timp de 10 ani a fost singur și nu a avut nicio relație. Tot Cătălina a fost motivul pentru care a reușit să se lase complet de dependența jocurilor de noroc care l-a făcut să piardă sume uriașe de bani, timp de 9 ani.

„Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relaţie, dar spre final. Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plesneşte iubirea, eşti fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor.” spunea în urmă cu ceva vreme Alex Bogdan despre întâlnirea cu iubita sa, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

