Directorul adjunct al Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, cunoscutul actor Alexandru Arșinel, originar din Dolhasca, a primit joi, din partea Prefecturii Suceava, ”Distincția de Excelență” ”în semn de considerație pentru o carieră artistică de excepție dăruită scenei românești și înțelegerii între oameni”. Momentul s-a consumat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural distincția fiindu-i înmânată de prefetul Mirela Elena Adomnicăi.

Adomnicăi: ”Îi mulțumim că a dat curs invitației noastre mai ales că se află în pragul unui moment deosebit din viață pe 4 iunie împlinește 80 de ani”

Vizibil emoționată, Adomnicăi i-a mulțumit maestrului Arșinel pentru ce a făcut pentru teatrul de revistă amintind că pe 4 iunie împlinește venerabila vârstă de 80 de ani. ”Avem onoarea și bucuria să-l avem printre noi pe maestrul Alexandru Arșinel. Îi mulțumim că a dat curs invitației noastre mai ales că se află în pragul unui moment deosebit din viață pe 4 iunie împlinește 80 de ani. În numele colegilor mei sunt în asenetimentul lor când în semn de recunoștință și în mod simbolic vă ofer distincția de excelență”, a declarat prefectul.

Alexandru Arșinel a mulțumit din suflet pentru distincția acordată arătând că astfel de semne de recunoștință care s-au cam înădit în ultimii ani îl tușează mai ales când vin din partea județului în care s-a născut, din partea județului unde undeva pe un deal sunt îngropații părinții săi.

Arșinel: ”Vă mulțumesc din suflet că îmi acordația această distincție. Am să o păstrez cu mare drag, cu fericire și am să o pun în colțul unde am semne de genul acesta venite mai ales de la Suceava”

”Suceava acest județ, acest pământ mirific, sfânt pentru mine și familia mea reprezintă o sursă de energie pentru mine pe care o transmit mai departe copiilor mei fiind legat ombilical de comuna Dolhasca. Eu îi spun comună nu știu ce le-a trebuit să fie oraș. Orice atenț, ie orice telefon, orice semn de la nea Juravle că e nevoie de ceva, cumva, încercăm indiferent cât de ocupați suntem și cât de sănătoși mai suntem să răspundem și să trăiesc bucuria de a mai veni acasă și de a avea posibilitatea să mă uit pe geamul de la vagon sus în deal unde sunt părinții mei. Vă mulțumesc din suflet că îmi acordația această distincție. Am să o păstrez cu mare drag, cu fericire și am să o pun în colțul unde am semne de genul acesta venite mai ales de la Suceava și sper să apuc să mai mă întorc pe aici cu gândul că vă reîntîlnesc și că am și posibilitate să vă mulțumesc”, a declarat marele actor.

Maestrul Alexandru Arșinel va fi prezent joi seară, pe scena Casei de Cultură Suceava,fiind invitat în spectacolul aniversar dedicat interpretului Alexandru Brădățan. Actorul Alexandru Arșinel s-a născut la data de 4 iunie 1939, la Dolhasca- Baia, azi Suceava. Are o contribuție deosebită adusă teatrului de revistă, televiziunii, filmului românesc și o activitate scenică de aproape 60 de ani. Alexandru Arșinel este Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al comunei natale, Dolhasca, astăzi oraș, iar din 2014 Casa de Cultură din localitate îi poartă numele.