Actorul Alexandru Arșinel a fost invitatul de onoare al Prefecturii Suceava, în cadrul ședinței lunare a colegiului prefectural Suceava.

În deschiderea ședinței, prefectul județului Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, i-a oferit maestrului artei teatrale umoristice o distincție de excelență, în semn de considerație pentru cariera artistică de excepție dăruită scenei românești și înțelegerii între oameni.

După primirea distincției, Alexandru Arșinel a declarat: „Suceava, acest pământ mirific, sfânt, pentru mine și familia mea, reprezintă pentru mine o sursă de energie, pe care o transmit mai departe copiilor mei, fiind legat ombilical de Dolhasca. Vă mulțumesc din suflet că îmi acordați această distincție, o voi păstra cu dragoste, cu fericire, și am s-o așez în colțul unde am semne de genul acesta, mai ales de la Suceava. Sper să mă reîntorc aici mai ales cu gândul să vă reîntâlnesc și să vă mulțumesc!”.



Maestrul Alexandru Arșinel va fi prezent în această seară, pe scena Casei de Cultură Suceava, fiind invitat în spectacolul aniversar dedicat interpretului Alexandru Brădățan.

Actorul Alexandru Arșinel s-a născut la data de 4 iunie 1939, la Dolhasca- Baia, azi Suceava. Are o contribuție deosebită adusă teatrului de revistă, televiziunii, filmului românesc și o activitate scenică de aproape 60 de ani. Este director al Teatrului de revistă „Constantin Tănase” din București, din anul 1998.

Alexandru Arșinel este Cetățean de Onoare al orașului Suceava și al localității natale, Dolhasca, astăzi oraș, iar din 2014 Casa de Cultură din localitate îi poartă numele.