Actorul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Bogdan Amurăriței, povestește într-un interviu realizat de Sorin Avram la Radio Top cum a făcut filmulețul intitulat scurt ”4” după poezia poetei Kali Ágnes în cadrul proiectului ”Stare de poezie”, filmuleț care a stârnit aprecieri unanime și care poate fi vizionat pe pagina de Facebook a instituției teatrale suceveni precum și pe Youtube.

Radio Top: Bogdane, mă bucur că te-ai trezit așa de dimineață…Voi, actorii, dormiți mai mult de obicei?

Bogdan Amurăriței: Depinde….Eu mă trezesc oricum dimineață…Îmi fac program de dimineață…

Radio Top: De ce am zis să discutăm un pic… Pentru că am văzut un clip foarte interesant, foarte curajos, foarte profund în același timp, un clip pe care tu l-ai realizat în cadrul proiectului „Stare de poezie”, care s-a derulat la Teatrul „Matei Vișniec”. S-a închis acest proiect? Care a durat o săptămănă sau cât?

Bogdan Amurăriței: Da, 12 zile….

Radio Top: Voi ați fost în stare de urgență, stare de alertă și v-ați dus în starea de poezie… Mi-a plăcut foarte mult interpretarea, mi-a plăcut foarte mult și filmarea… Și ideea mi-a plăcut… Dar vreau să spui pentru ascultătorii noștri… Acest videoclip poate fi vizionat pe pagina teatrului. Accesezi și te trimite pe pagina de Youtube…Vreau să-mi spui de ce ai ales această poezie, a unei tinere poete din Sfîntu Gheorghe?

Bogdan Amurăriței: Nu știam exact ce poezie să aleg, iar când m-am apucat de filmări, în prima zi, aveam în cap doar teme pe care să le abordez în acest proiect: tema dragostei, a singurătății, lipsa iubirii, așa în mare…M-am întîlnit cu omul cu care am filmat, Andy Aelenei, căruia îi mulțumesc foarte mult și a doua zi ne-am și apucat de treabă… Și, între timp, mi-a venit ideea… Ia să vedem, oare ce poezii are Kali Ágnes? Pentru că pe ea o știu, că a lucrat aici, la noi… A scris textul pentru Hidden Abuse Holdings, spectacolul HAH, care a avut premiera în noiembrie, anul trecut… Ea mi-a trimis niște poezii și mi-a plăcut foarte mult poezia asta „4”, că e o poveste adevărată, o poveste mai tristă, că tatăl ei a murit cînd avea patru ani…



Radio Top: De aceea se cheamă poezia „4”…?

Bogdan Amurăriței: Și de acolo am dezvoltat această poveste… De la temele de dragoste… Și, pînă la urmă, s-a ajuns să fie tema dragostea… Între tată și fiică, care transcede planurile de la ființă la neființă…Și cam așa a început proiectul… Și, după aceea, am filmat cinci zile continuu….

Radio Top: Trebuie să spun pentru ascultătorii noștri că videoclipul are 7 minute și un pic… Am văzut acolo că sînt mai multe cadre… Unde s-au făcut filmările?

Bogdan Amurăriței: Am filmat în Lunca Sucevei, la un vagon părăsit pe lîngă Gara Burdujeni, prin spate la Iulius Mall, nu știu ce fabrică era acolo…

Radio Top: …a fost Termica acolo, pe vremuri…

Bogdan Amurăriței: …la Termica da, pe Tătărași… Apoi, am mai filmat și prin niște subsoluri, undeva unde era întuneric…



Radio Top: Bun, în clip apare o pădure… Unde e?

Bogdan Amurăriței: E pădurea Adîncata…Acolo, decorul a fost perfect… A fost ideea lui Andy și a lui Radu, cu măștile…

Radio Top: Foarte frumos… Cine a confecționat măștile?

Bogdan Amurăriței: Măștile alea sînt primite cadou de prietenul meu Andy, de la cineva care a avut un atelier de confecționat măști…



Radio Top: Eu mi-am dat seama că e Adîncata… Eu am știut toate locațiile pe unde ai filmat, dar am vrut să spui tu … I-ai mulțumit prietenului cu care ai lucrat la acest videoclip, lui Andy Aelenei, dar trebuie să mulțumești și țării, în general, poporului român, și acestei orînduiri… Pentru că dacă nu ar fi lăsat de izbeliște fabrici, vagoane de tren jepate, triste, tu nu ai fi avut unde filma… Dar așa, locuri din astea, triste, cu construcții dărăpănate și cu vagoane abandonate se găsesc…Să mulțumești…

Bogdan Amurăriței: Da, chiar mulțumesc, că a fost mișto… Locurile sînt superbe, dar nu m-aș supăra nici dacă ar fi condiții normale pentru oameni…

Radio Top: Dar nu ai plătit nimic …? Nici nu ai cui să plătești, pentru locurile astea de filmat…?

Bogdan Amurăriței: Nu, nu…..

”Noi ne gândim acum să mai facem un proiect însă unul mai amplu….o să fie un film spre mediu metraj”

Radio Top: Bogdan, dacă mai ai așa un proiect îndrăzneț din acesta…Și tot așa, cu tristețe și cu durere îți recomand zona Ostra… Să filmezi acolo ceva cu apocalipsa…? Și cred că iei și un Oscar…?

Bogdan Amurăriței: Noi ne gîndim acum să mai facem un proiect, însă unul mai amplu… O să fie un film spre mediu metraj… Oricum, tot ceva în zona asta, de decadență, chestii radioactive, gotice poate…



Radio Top: Așa, la Ostra e perfect…O să vezi, dacă ajungi acolo, te îndrăgostești de locul ăla… Bogdan, i-ai trimis și lui Kali Ágnes filmul? Ai vorbit cu ea și după ce ai făcut filmul?

Bogdan Amurăriței: I-am trimis, da… I-a plăcut foarte mult…A făcut o postare foarte frumoasă despre film… Și chiar mă bucur, pentru că vroiam să-i fac un cadou… Îi apreciez foarte mult munca… Și povestea ei de viață și pe ea ca om, ca artist… Îmi place foarte mult de ea…A sărit în sus de bucurie, după ce a văzut filmul…Mi-a trimis inimioare, mulțumiri… I-am mulțumit și eu…

Radio Top: Și reacțiile… Așa, de la prieteni, cunoscuți, de la colegii din teatru, au fost bune…? Sau ai avut și critici…?

Bogdan Amurăriței: Super bune… Pînă acum nu am avut nici o critică de la colegi…Le-a plăcut foarte mult…

Radio Top: Lasă că mă mai uit încă o dată la film… Și o să găsesc eu ceva să te critic, nu se poate să nu fie numai laude…?

Bogdan Amurăriței: Oricum, cele mai multe critici le-am avut la post producție, că am stat cu echipa eu, cu Andy, cu Andrei Mormeci, care a făcut sunetul cu Radu Moroșanu, care ne-a ajutat la filmări… Și, acolo au fost critici… Și bătaia mai mare pe la tăieturi, pe la montaj, sunet…

Radio Top: Cinci zile filmatul, Bogdan…? Și cît a fost cu montatul…?

Bogdan Amurăriței: Tot încă cinci zile…

Radio Top: Deci, cam 10 zile pentru această lucrare… Fără să adăugăm zilele în care te-ai gîndit…?

Bogdan Amurăriței: Da, chiar tot mă gîndeam, de la începutul carantinei la un film… Și, numai bine s-a pupat, că a venit propunerea de la Teatru să facem proiectul de poezie contemporană…

Radio Top: Da, ați fost încîntați cred, că prea mult șomaj strică… Ați avut și proiectul acela… Fiecare ați trimis gînduri pe perioada stării de urgență… Apoi a venit acest proiect și acum sînteți la muncă?

Bogdan Amurăriței: Nu, din cîte știu, vor urma niște spectacole în aer liber… Și, într-adevăr, nu mi-a plăcut să stau așa… Doar că dacă așa a fost situația, am respectat regulile impuse… Nu am stat degeaba… Practic, am citit, mi-am mai adunat gîndurile….



Radio Top: V-ați perfecționat… Dar atmosfera în Teatru, care e? Așteptați cu toții să veniți în fața publicului…Pentru început, din cîte știu, spectacole în aer liber… Văd că o dispută între primarul general al Capitalei și ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu…?Doamna Firea a zis că să se deschidă teatrele, domnul Gheorghiu a zis că deocamdată nu în spații închise, numai în aer liber…? Voi așteptați să ieșiți în fața publicului…?

Bogdan Amurăriței: Vă dați seama că da, că doar asta ne place la toți să facem… Abia așteptăm să ne întîlnim cu publicul… Și cred că pînă la finalul lunii o să reușim să facem ceva în aer liber…



Radio Top: Bun, acum să mai țină și vremea cu voi…

Bogdan Amurăriței: Da, trebuie să fie și vreme bună, clar… Cred că va ieși soarele și pe strada noastră…

Radio Top: OK, Bogdane… Felicitări, încă o dată, pentru film… Și pentru toți colaboratorii tăi… Trebuie să spunem că ai mai avut o invitată în film, pe Ștefana Hatnean, care apare în două sau trei secvențe…

Bogdan Amurăriței: Cum să nu… Îi mulțumesc foarte mult, că Ștefana e exact de acolo, din poveste…

Radio Top: Mult succes… Și vă așteptăm din nou cu spectacole, pe toți cei din Teatrul ”Matei Vișniec” Suceava. Mulțumesc, Bogdan!

Bogdan Amurăriței: Mulțumesc și eu Sorin și să ai o zi minunată tu și toți ascultătorii Radio Top.

Actor: Bogdan Amurăriței

Imagine & Montaj: Aelenei Andy

Coloana sonoră: Mormeci Andrei

Invitat special: Ștefana Hatnean

„4”, de Kali Ágnes

Poetă și dramaturg, Kali Ágnes s-a născut la Sfântu Gheorghe și a studiat Teatrologie la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Poeziile ei au fost publicate în reviste de literatură din Ungaria și România, cum ar fi Helikon sau forumul online de literatură litera.hu, și au fost traduse în română, engleză și germană.