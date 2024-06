Actorul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Cosmin Panaite, face parte din distribuția unui nou film care a intrat recent în lucru. Potrivit revistei, www.urban.ro, este vorba de filmul istoric “Soarele Moldovei. Începutul” care îl are în centru pe domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare. Cosmin Panaite joacă rolul postelnicului Nicoara. Filmul este realizat de Razem Pictures, casă de productie detinuta de Adrian Codoi si Claudia Stavrositu . Filmul “Soarele Moldovei. Începutul”, este prima productie dupa aproape 50 de ani ce îl are in centru pe marele Voievod.

Dezvoltat pentru a fi prezentat in franciza, in mai multe parti, Soarele Moldovei. Inceputul ii are in distributie pe Valentina Popa – D-na Oltea, Cristian Popa – Bogdan al II-lea, Ovidiu Usvat – spatarul Toma, Conrad Mericoffer – Vlaicu, Calin Chirila – boier Mihul, Florin Aionitoaie – boier Costea, Bogdan Horda – boier Cozma, Doru Aftanasiu – logofat Petru, Constantin Puscasu – Mitropolitul Moldovei, Ioan Cretescu – boier Stanimir, Cosmin Panaite – postelnic Nicoara si copiii Vladimir Andriescu – Stefanita, Gheorghe Jindiceanu – Neculai, Eric Dicu- Dima, Ana Nasurla- Mariuca, Luca Nidelcea- Ion si Vlad Monazzari – Flutur.

“Este o poveste nascuta din imaginatia noastra, inspirata dintr-o legenda veche si bazata pe unele fapte reale din viata lui Stefan cel Mare, a carei actiune incepe in 1450, in timpul copilariei sale.

Fara dorinta de a restabili vreun adevar istoric sau de a prezenta viata Voievodului ca un classic biopic, proiectul este o poveste fictionalizata ce evidentiaza parcursul lui Stefan cel Mare, intamplarile si persoanele, reale sau imaginare ce ne inchipuim ca i-au marcat copilaria si care trebuie sa fi fost determinante in formarea personalitatii sale puternice si unice.

Relatiile cu femeile din viata sa, incepand cu D-na Oltea, legendara lui mama si influenta acesteia asupra destinului marelui Voievod, multele iubiri adevarate sau inventate cat si o serie de povesti populare, stiute sau mai putin stiute despre viata sa vor captiva publicul, ce va descoperi o lume medievala romaneasca altfel decat cea prezentata in cartile de istorie sau filmele realizate in perioada comunista.” – Claudia Stavrositu, producator Razem Pictures.

“Suntem extrem de bucurosi sa incepem filmarile acestui proiect, este o nebunie ce ne-am propus sa facem si multumim din suflet tuturor celor ce au venit alaturi de noi in aceasta aventura si ne-au acordat sprijunul lor neconditionat. Speram ca povestea noastra sa ajunga la inimile oamenilor si credem cu tarie ca un astfel de produs este asteptat de catre publicul larg. Este momentul ca dramele istorice autohtone sa isi gaseasca locul intre proiectele de actiune si comedie din piata media romaneasca” – Adrian Codoi, producator Razem Pictures..

Razem Pictures a realizat productia a mai multor proiecte de televiziune locale si internationale, dintre care: “Motherland”, “Un Amore”, “Code-D”, “Brigada nimic”.

Sursă: www.urban.ro

Foto Cos Aelenei