Actorul francez Gaspard Ulliel a murit la doar 37 de ani, în urma unul accident de schi grav. Câştigător a două premii Cesar, Ulliel a fost spitalizat marţi, 18 ianuarie, după ce s-a lovit la cap, dar nu a spravieţuit. Anunţul a fost făcut miercuri, 19 ianuarie, potrivit click.ro.

Gaspard Ulliel era considerat unul dintre cei mai buni actori francezi din noua generaţie şi s-a făcut remarcat în roluri din filme precum „Hannibal Rising”, „Saint Laurent”, „It’s Only The End Of The World”, „A Very Long Engagement”. El a fost şi faţa parfumului Bleu de Chanel.

Actorul filmase deja pentru pelicula din seria Marvel “Moon Knight”, cu Oscar Isaac şi Ethan Hawke, conform sursei citate. El va apărea în filmul ce trebuie să iasă anul acesta.

Gaspard Ulliel a câştigat două premii Cesar, echivalentul francez al premiilor Oscar.

