Actorul scoţian John Sessions, cunoscut din seriale şi comedii britanice, a murit la vârsta de 67 de ani la Londra. Anunțul a fost făcut de către agentul său, prin intermediul unui mesaj încărcat pe platformele rețelelor de socializare, potrivit click.ro.

Născut în ianuarie 1953, John Sessions a studiat la Royal Academy of Dramatic Art din Londra cu Kenneth Branagh, căruia i-a fost partener de joc în filmele „Henry V” (1989) şi „Cinci copii şi Arătarea” (2004). John Sessions este cunoscut şi pentru că a apărut în 1988 în distribuţia emisiunii de comedie „Whose Line Is It Anyway”, care se baza în parte pe improvizaţie. El i-a dat replica umoristului Stephen Fry, mai scrie sursa citată.

