A studiat actoria la Londra, a cunoscut succesul in Romania prin rolul din “Iubiri secrete” de la Prima TV, a co-prezentat “Miss Fata de la Tara” cu Andreea Raicu, iar apoi Romeo Visca si-a luat zborul catre Hollywood, unde a jucat intr-un serial alaturi de Penelope Cruz, Ricky Martin si Edgar Ramirez.

In scurta vacanta din Romania, actorul a trecut prin studioul Touch Magazine, unde a raspuns cu sinceritate unor intrebari care au dezvaluit multe parti necunoscute despre acesta.

Romeo a ajuns prin determinare sa isi urmeze mereu visurile, mai ales ca cel mai bun sfat despre viata a venit din partea dirigintei, care i-a spus: “Fii pur si simplu surd atunci cand cineva iti spune ca nu poti sa faci ceva”.

Cand vine vorba despre alegerea tinutelor cu care se imbraca, Romeo marturiseste ca “Imi ia mai mult timp decat oricarei prietene pe care am avut-o”.

Interviu cu Romeo Visca: https://www.youtube.com/watch?v=BGx-VvnsSMA

Dupa doua lung metraje la Hollywood, Romeo Visca filmeaza in prezent pentru o noua pelicula de actiune, “Borrowed Vengeance”, iar cele peste 30 de scurtmertraje din care a facut parte au fost premiate la importante festivaluri de film, precum Sundace, Quebec Film Festival, Cinefest, LA Shorts, NY Film Festival, New Delhi Film Festival etc.