Momente grele pentru actriţa Christina Applegate (49 de ani), cunoscută mai ales pentru rolul interpretat în Familia Bundy”. Aceasta a dezvăluit, printr-o postare pe Twitter, că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. În urmă cu mai bine de un deceniu, la 36 de ani, actrița a fost diagnosticată cu cancer la sân și a fost nevoită să facă o dublă mastectomie, amintește click.ro.

„Salut, prieteni! Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată. Dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu. Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează”, a scris actriţa din „Dead to Me”, potrivit sursei citate.

