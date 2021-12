Jennifer Lawrence a revenit cu același discurs plin de umor pe care-l știam cu toții. Însărcinată cu primul ei copil, frumoasa actriță este în plină campanie de promovare a filmului ”Don’t Look Up”, în care joacă alături de Leonardo DiCaprio, notează click.ro.

Lawrence a confirmat că este însărcinată abia în luna septembrie, după ce a fost surprinsă cu o burtică suspectă pe străzile din New York. Actrița intrase într-un con de umbră după ce, în urmă cu trei ani, a anunțat că renunță temporar la actorie.

Întrebată de Stephen Colbert, de la ”The Late Show”, ce a făcut în acești trei ani, dacă s-a distrat, Jennifer a răspuns că a fost foarte ocupată să facă… sex. ”Am făcut tone de sex”, a spus actrița râzând din toată inima, potrivit sursei citate.

