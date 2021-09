Actrița Liliana Mocanu trece prin momente grele după ce atât ea, cât și fiica ei s-au infectat cu Sars-Cov-2. Actrița din Las Fierbinți a făcut anunțul în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță, unde a mărturisit că a fost luată de Salvare la patru ore după ce a anunțat că se simte rău, potrivit click.ro.

Liliana Mocanu a fost dusă cu Salvarea la spitalul Matei Balș din Capitală, unde a fost testată pozitiv. „Fiica mea s-a pozitivat. Aşteptăm de ieri Salvarea. Nu a venit nimeni să îi facem un PCR. Sâmbătă m-am simţit foarte rău, a venit Salvarea după 4 ore şi jumătate. Am făcut un CT la Balş şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână. Am o durere musculară infernală, nu pot dormi. Mă dor toate”, a declarat Liliana Mocanu, în emisiunea lui Cătălin Măruță, conform sursei citate.

