Laverne Cox este gata să poarte discuții serioase cu starurile și în afara covorului roșu. Gazda emisiunii Live From E! este gata să își demonstreze abilitățile impresionante de intervievare în noua emisiune If We’re Being Honest with Laverne Cox, difuzată în exclusivitate la E! pe 11 septembrie, de la 23:30! Noua emisiune își propune să îi aducă în lumina reflectoarelor pe oamenii care dau tonul, care crează tendințele și pe cei care au un cuvânt de spus la Hollywood. Prima ediție este dedicată Premiilor Emmy și au acceptat să discute cu onestitate nominalizatele Melanie Lynskey, Nicole Byer și Sheryl Lee Ralph.

Cele trei actrițe vor face dezvăluiri din culisele profesiilor lor, vor discuta despre egalitatea de șanse și multe altele. Melanie Lynskey, care este nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial, pentru rolul ei din Yellowjackets, face dezvăluiri despre o discuție cu un medium care este posibil să-i fi prezis cariera, dar și cine e actrița de top care o ajută să arate atât de bine pe covorul roșu.

La fel ca Melanie, Sheryl Lee Ralph sărbătorește anul acesta prima ei nominalizare la Premiile Emmy. Fanii Abbott Elementary pot afla de la legendara actriță ce înseamnă onoarea pentru ea, în timp ce rememorează cariera sa de decenii. Discuția ajunge, desigur, și la rolul ei în muzicalul de Broadway Dreamgirls (nominalizat la Premiile Tony), dar, conform confesiunilor, în viața ei nu a fost totul doar strălucire și farmec.

Nicole Byer nu este străină de Premiile Emmy, ea a fost nominalizată de două ori pentru seria Nailed It!, dar ceremonia de anul acesta ar putea fi cea mai mare de până acum. Ea concurează la trei categorii importante: una pentru rolul lui Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) și două pentru Nailed It!. Nicole a fost nominalizată pentru prima dată în 2020, devenind prima femeie de culoare care a câștigat vreodată un premiu în rolul de prezentator al unui program de tip reality. Lui Laverne, Nicole îi va dezvălui dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul anilor, precum și dorința ei de a câștiga aprecierea publicului și de a încuraja oamenii să gândească liber.

Vrei să auzi ce mai au de spus nominalizații la Emmy? Ai noroc, pentru că, așa cum spune Laverne „Îmi place să intru în afacerile oamenilor” și este gata să relateze tot în exclusivitate la E! pe 11 septembrie, de la 23:30!

If We’re Being Honest with Laverne Cox este produs de Den of Thieves. Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Jordan Barrow sunt producători executivi în numele Den of Thieves. Meaghan Rady este producător executiv și show runner. Laverne Cox este, de asemenea, producător executiv.