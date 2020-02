Primarul PSD de la Vadu Moldovei, Maricel Iacob și primarul ALDE de la Rîșca, Ion Bosînceanu, vor candida din partea Pro România pentru obținerea unor noi mandate. Anunțul a fost făcut de liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor. El a afirmat că Maricel Iacob și Ion Bosînceanu sînt doi oameni de nădejde, care au realizat foarte multe proiecte și au schimbat în bine fața comunelor pe care le conduc. Deputatul Nechifor a mai spus că Pro România Suceava și-a stabilit deja candidații la primării și consiliile locale în aproape 80% din cele 114 localități.

