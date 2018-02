Magister Software anunță disponibilitatea SmartCash RMS 2018, cea mai recentă versiune a popularei suite software destinate operatorilor de pe piața comerțului cu amănuntul din România.

Pentru clienții cu abonamente active, actualizarea la cea mai nouă versiune este gratuită până la finele lunii februarie. De asemenea, pentru clienții care nu au achiziționat încă abonamente de tip subscripție anuală, acest lucru se poate face la un preț redus tot pana la finalul lunii februarie 2018, după abonare beneficiind de acces la cea mai noua versiune SmartCash RMS.

Versiunea SmartCash RMS 2018 este cea mai puternică platformă SmartCash RMS de până acum, una dintre prioritățile avute în vedere in dezvoltarea ei fiind creșterea stabilității și a capacității de procesare paralelă, în special în cazul interconectării cu multiple surse externe de date (platforme online, aplicații ERP, sisteme statistice). Acest lucru a fost posibil datorita migrării tuturor serviciilor centrale pe 64 de biți. Este permisa astfel adresarea unui spațiu de memorie net superior si deschiderea unui număr mult mai mare de conexiuni simultane, folosind mai eficient resursele de calcul.

Desigur, una dintre noutățile așteptate este compatibilitatea platformei software cu noile case de marcat fiscale ce urmează a fi comercializate începând, cel mai probabil, cu luna mai a anului curent. Aplicația SmartCash POS generația 6 asigura deja funcționalitățile expuse in noua legislație promulgata recent, având de pe acum posibilitatea de integrare cu noua gamă de imprimante fiscale inteligente.

Pe lângă alte noutăți, funcționalitățile Smartcash RMS legate de legislația protecției datelor cu caracter personal au fost îmbunătățite astfel încât utilizatorii sa respecte întocmai noile cerințe extrem de exigente ale UE in acest sens, care vor intra în vigoare la 25 mai 2018.

Având în vedere numărul mare de modificări legislative ce urmează a fi implementate în acest an, Magister Software invită toți utilizatorii platformei noastre software să își actualizeze cât mai curând aplicațiile la ultimele versiuni, pentru a reduce la minimum timpii de oprire a activității din magazine în vederea alinierii la noua legislație.

„Pentru versiunea SmartCash 2018 ne-am pregătit cu mult timp înainte. Am pus accentul pe simplificarea procesului de tranziție al utilizatorilor noștri de la vechile modele de case de marcat la noua generație de aparate fiscale, capabile sa funcționeze in mult mai multe configurații decât cele precedente. Asta a însemnat sute de ore de proiectare și programare și un efort comun, la care au luat parte mulți dintre clienții noștri. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și mai ales celor care au participat la programul de testare beta pe care l-am derulat. Fără ei nu am fi reușit să introducem atât de multe funcționalități într-un timp atât de scurt. Sper ca efortul nostru de până acum să reducă la minimum durata întreruperii activităților comerciale în urma migrării clienților noștri la noile modele de case de marcat, pentru conformarea cu noua legislație”, a spus Dor Bujor Padureanu, Arhitect Software SmartCash RMS.

Implementata în mii de unități comerciale si numarand o comunitate de peste 40.000 de utilizatori, solutia SmartCash Retail Management System, dezvoltata de Magister, este, in prezent, cea mai raspandita platforma software pentru retail din Romania. Platforma se adreseaza retelelor comerciale cu un numar mediu si mare de puncte de prezenta, in continua expansiune si cu o larga raspandire teritoriala, precum si comerciantilor independenti sau furnizorilor de produse si servicii din HoReCa. www.smartcash.ro