Un roman in varsta de 30 de ani si un chinez de 40 de ani au fost prinsi de politistii nemti in timp ce doreau sa treaca granita, indreptandu-se spre Olanda. Romanul se afla la volanul unui automobil inmatriculat in Romania, iar pe scaunul din dreapta se afla barbatul chinez.

Intrebati unde vor sa mearga si de unde vin, cei doi s-au incurcat in raspunsuri, moment in care politia a hotarat sa le perchezitioneze masina. Chinezul a declarat ca detine intr-o geanta 100.000 euro, bani pe care nu ii declarase la granita. Insa in urma perchezitiilor, politistii au identificat doua genti in care se afla suma de 350.000 euro.

Politistii au consiscat suma imediat, declarand ca cei doi se comportau suspect. In data de 18 aprilie, atunci cand s-a petrecut intamplarea, s-a dispus retinerea celor doi. S-a alcatuit un dosar penal si cei doi au fost pusi sub acuzare, imputandu-le infractiunea de spalare de bani.

Banii nu au fost singura surpriza pentru politistii germani

Alaturi de cele doua genti ticsite cu bani, in portiera stanga a masinii, in dreptul soferului roman, politistii au descoperit si un aparat cu electrosocuri. Perchezitia a continuat, politistii devenind din ce in ce mai suspiciosi, dar nu s-a mai identificat niciun obiect suspect in autoturism, conform comunicatului de presa publicat de Politia Federala din Bad Bantheim, orasul unde s-a petrecut intamplarea.

Politistii au declarat ca au inceput perchezitia deoarece cei doi barbati pareau destul de agitati in momentul in care li s-au cerut documentele. Iar in momentul in care au fost intrebati despre locatia de unde au ajuns in Germania si unde anume calatoresc, acestia au dat declaratii contradictorii.

De unde provin banii descoperiti de politisti?

Nu s-a identificat inca sursa provenientei banilor, insa politistii considera ca nedeclararea acelor sume duc in directia in care acestia ar fi fost obtinuti prin activitati ilegale. Iar barbatii, romanul in varsta de 30 de ani, respectiv pasagerul chinez de 40 de ani doreau sa transporte banii in afara tarii pentru a li se putea pierde urma.

Pe numele celor doi cetateni s-a deschis un dosar penal, iar la momentul actual se desfasoara o ancheta, avand ca scop identificarea sursei de unde provin banii si daca acestia au fost obtinuti in mod legal sau ilicit.

Pana atunci, declara oficialitatile, atat sumele de bani cat si masina si celelalte obiecte aparute in cadrul perchezitiei raman in posesia politiei din Germania.

