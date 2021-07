Acuzații grave au fost aduse la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de către un anume E.E, cel mai probabil o persoană din interior. Aceasta a trimis o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în care vorbește de posturi aranjate, de ”pochi” aduși peste noapte din eparhia Iașilor în timp ce preoții din eparhia Sucevei stau și suferă ca proștii sau de faptul că sunt promovați în posturi fiii popilor ca pe timpul lui nea….

„Înaltpreasfinţite Părinte, sunteți foarte prompt în a angaja *… din alte eparhii și nu din eparhia Sucevei. Ultimul este băiatul … Nu are destule? … parohie, pe taică-su și multe altele? Care este motivul cu greutate și urgența disperată pentru a fi primit în eparhia Sucevei? De ce nu dați șanse la cei care chiar sunt nevoiași, nu au sprijin și își doresc un loc de muncă cinstit pentru a supraviețui? Tot fiii popilor sunt promovați ca pe timpul lui nea …? Tot la cei care au le dați pe deasupra? Cât a plătit postul … pentru ficior-su?… Căci de-acuma trebuie să îi dați și parohie, că de făcut naveta … zilnic iese din discuție. Bruma de salarii pe care trebuia să o dați preoților pe postul de paroh a dispărut complet, că o dați călugărilor și personalului de la mănăstirile nou înființate, cât și pochilor aduși peste noapte din eparhia Iașilor. Iar preoții din eparhia Sucevei stau și suferă ca proștii. Așa ca să nu bată la ochi, să nu aveți scandal cu consilierii și să păreți un gentleman ați angajat-o de umplutură și pe …, deși nu era în cărți. Încă un lucru strident și care iese în evidență … De ce nu sunt afișate rezultatele preoților care au susținut examenele pentru cele 3 parohii din mediul urban din luna iunie? Nu le mai enumerăm aici. De ce nu sunt afișate parohiile de transfer și capacitatea pe site-ul Arhiepiscopiei care sunt vacante sau atunci când se eliberează, așa cum este normal și echitabil? Au început consilierii să le dea iar pe ochi frumoși și pe sub mână? Cât a ținut corectitudinea și dreptatea? Oare s-a desființat sectorul … și noi nu știm? Că de Don Juan *…, știm că e *… și nu este *…. Oare să nu știe măcar să redacteze o foaie și să o încarce pe net? Imposibil așa ceva! Observăm că acest sector … funcționează cel mai prost din toată arhiepiscopia, iar în cadrul lui se întâmplă numai lucruri necurate și neortodoxe *…”, a scris anonimul.

Răspunsul IPS Calinic la întrebarea câți bani a luat pentru un post de preot: ”Atâţia bani să aveţi toată viaţa, nici un leu în plus sau în minus”

”Stimate domnule!

1. Anunţul pentru postul de redactor a fost postat pe site-ul arhiepiscopiei în data de 11 iunie şi distribuit pe Facebook, perioada de depunere a dosarelor de candidatură fiind până pe 22 iunie, suficient timp ca la examen să se fi înscris cât mai mulţi candidaţi, nu doar din Suceava, ci din toată ţara. 2. Când scoţi un post la concurs, anunţat, repet, public, înseamnă că te deschizi şi pentru candidaţii proveniţi din alte eparhii, nu doar pentru candidaţii locali. 3. La concurs s-au încris doar trei candidaţi, dintre care unul a fost absent în ziua examenului, desfăşurat în data de 28 iunie. 4. Cei doi rămaşi în concurs au obţinut punctaj egal. Comisia de selecţie, formată din opt examinatori, a apreciat că amândoi sunt de un real folos la editură. 5. Întrebarea mea este: cine i-a oprit pe suceveni să se înscrie la concurs în cele 12 zile alocate depunerii dosarelor, perioadă menţionată în anunţul afişat pe site-ul arhiepiscopiei? 6. Mă întrebaţi „cât a plătit postul … pentru ficior–su”? Acuzatoarei dumneavoastră întrebări aş putea să îi răspund: Atâţia bani să aveţi toată viaţa, nici un leu în plus sau în minus, câţi a dat vreun preot sau vreun laic pentru vreun post obţinut în această eparhie de la venirea mea. Dar nu vă doresc răul… Oare, nu vă este frică de Dumnezeu ca să aruncaţi în necunoştinţă de cauză astfel de vorbe? 7. Cine i-a oprit pe suceveni să participe, în cele două sesiuni, la concursul, pentru posturile vacante de la Rădăuţi? Şi acesta a fost anunţat, pe site, în două rânduri. 8. De ce nu se înscriu acum pentru posturile vacante? Lista este mereu actualizată, în funcţie de mişcarea personalului clerical. 9. Cât despre „bruma de salarii” despre care faceţi vorbire, vă asigur că în momentul în care vom primi contribuţii de la Secretariatul de Stat pentru Culte, le vom distribui tuturor celor care, în prezent, nu beneficiază de astfel de contribuţii. Până atunci, pace şi bucurie de la Dumnezeu!”