Un mirean din județul Suceava lansează acuze la adresa unor biserici sucevene care ar obliga oamenii să cumpere lumânări pentru prohod. ”Vă rog sa îmi iertați îndrăzneala, dar aș vrea să știu de ce doar în unele biserici suntem obligați să cumpărăm lumânări din biserică pentru prohod? Ajung să ne coste mai mult lumânările decât prohodul. E normal să cumperi lumânarea din biserică pentru Sfântul Altar, dar să cumperi 100-200 de lumânări obligatoriu de la biserică nu cred ca e corect.”, i-a scris mireanul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

IPS Calinic: ”Vă rugăm să ne transmiteți numele parohiei, pentru a cerceta sesizarea dumneavoastră”

”Că este de datoria noastră, ca fii ai Bisericii, să susţinem Biserica, este adevărat. Aceasta însă nu înseamnă că trebuie să fie cumpărate sute de lumânări de la pangar dacă numărul participanților la acea slujbă este unul limitat. De aceea, vă rugăm să ne transmiteți numele parohiei, pentru a cerceta sesizarea dumneavoastră. Pace și bucurie!”, a răspuns înaltul prelat.