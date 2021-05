Un puternic incendiu a izbucnit astăzi după amiază la un adăpost de animale din Bosanci. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU, Alin Găleată, suprafața care arde este de aproximativ 1000 mp. Au pierit în flăcări jumătate din efectivele de animale, adică 26 de viței și 6 vaci. Pompierii intervin cu șapte autospeciale.

