Adda a anunțat pe rețelele de socializare și-a luat inima în dinți și s-a vaccinat cu prima doză, după ce ea împreună cu doctorii săi au ajuns la concluzia că acest lucru este cel mai bine pentru sănătatea artistei, notează click.ro.

Acest lucru vine în contextul reacțiilor alergice pe care cântăreața le-a dezvoltat recent, pentru care ia un tratament cu antihistaminice, așa că înainte de vaccinul propriu-zis, făcut cu Pfizer, medicii i-au făcut întâi un test ca să vadă cum reacționează corpul ei. „Am făcut prima doză de Pfizer. Mi-a fost frică de acest vaccin. Și nu pentru că nu aș avea încredere în știință, sau pentru că nu mă simt responsabilă pentru mine sau cei din jur. Am analizat foarte bine opțiunile pe care le am și m-am gândit la siguranță mea, din toate punctele de vedere. M-am protejat și m-am documentat. Cred că am citit excipienții vaccinului de 100 de ori. Am analizat fiecare substanță în parte. Mi-am terorizat medicii care se ocupă de mine cu întrebări. Într-un final, după analize și invesigatii și după un Covid care nu mi-a lăsat anticorpi, am decis, împreună cu doctorii că cel mai bun tratament, de fapt, pentru mine este vaccinul.”, a scris aceasta.

Totuși, chiar dacă nu a făcut nicio reacție alergică și totul a decurs cum trebuie, Adda povestește că s-a confruntat cu un atac de panică.

