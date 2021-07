După trei sarcini și trei nașteri naturale cu travalii dureroase și lungi, Adela Popescu (34 de ani) nu mai vrea alți copii. Prezentatoarea de la Pro TV a adus pe lume pe 11 iulie, după patru ore de agonie, cel de-al treilea băiețel, amintește click.ro.

Adela Popescu a născut la fel de greu și a treia oară, așa că actrița a decis să se oprească la trei copii, chiar dacă soțul ei, Radu Vâlcan, își dorește foarte mult o fetiță. “Nu, cinstit acum, asta e formula completă. Nu mai vreau alți copii. Asta e, gata! S-a închis cercul. Ăștia suntem. Frățiorii l-au văzut pe bebe doar pe Facebook, a declarat Adela, după nașterea celui de-al treilea băiețel, pentru emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV, potrivit click.ro.

