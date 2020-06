Adela Popescu și-a îngrijorat colegii de la „Vorbește Lumea” (PRO TV) după ce marți, 23 iunie, nu a putut ajunge la emisiune. Nimeni nu știa ce se întâmplă cu vedeta, nici măcar colegul ei, Cove. Azi, Adela a apărut într-un filmuleț pe rețelele sociale, explicând necazul prin care a trecut. Așa cum mulți au bănuit, ea se află la spital, potrivit click.ro.

„Nu vă salut de unde mi-aș fi dorit să o fac, dar asta e viața. Sunt internată, dar să vă spun cum am ajuns în acest punct. De 4 zile mă durea stomacul. M-am gândit că am avut o perioadă mai stresantă, că nu m-am odihnit suficient, după care durerea s-a localizat în partea dreaptă, iar ieri-noapte (luni, 22 iunie ), pe la 3 dimineața, nu mai puteam de durere și am venit la spital, la Urgență. În urma consultului mi s-a recomandat un computer tomograf și se pare că am o inflamație în zona în care se termină colonul și în mod normal începe apendicele”, a povestit Adela Popescu într-un video InstaStory, conform sursei citate.

Vedeta a asigurat pe toată lumea că nu are coronavirus, după ce absența ei de marți, de la „Vorbește lumea”, a generat tot felul de speculații și temeri. ”

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/adela-popescu-primul-mesaj-de-pe-patul-de-spital-nu-mai-puteam-de-durere-ce-i-au