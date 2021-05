Adela Popescu (34 de ani) și Radu Vâlcan urmează să devină părinți pentru a treia oară, iar pregătirile pentru venirea celui de-al treilea băiețel al cuplului sunt în toi. Vedeta, însărcinată în șapte luni, a angajat deja o bonă filipineză care se va ocupa de bebeluș non-stop, potrivit click.ro.

Bona urmează să ajungă în casa Adelei și a lui Radu Vâlcan peste o lună. “Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică”, a dezvăluit Adela Popescu, în emisiunea “Vorbește lumea” de la Pro TV, conform sursei citate.

