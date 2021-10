În cel mai recent interviu pentru Vogue, celebra artistă britanică Adele a vorbit deschis despre divorț, relații amoroase și un subiect ce a stârnit curiozitate printre fanii acesteia, după ce cântăreața a reușit să slăbească în mod considerabil: cum își privește aceasta propriul corp, notează click.ro.

După o perioadă îndelungată în care celebra cântăreață nu s-a mai aflat în centrul luminii reflectoarelor, alegând viața personală în detrimentul carierei, explicând că nu îi prea priește faima, aceasta s-a întors la prima ei iubire: muzica.

Adele urmează să lanseze pe 15 octombrie prima piesă în decurs de şase ani, spre fericirea fanilor săi care i-au fost alături chiar dacă vedeta n-a mai scos niciun hit atâta „amar” de vreme. Odată cu întoarcerea ei în lumea muzicii însă, aceasta a acceptat și un interviu pentru Vogue, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2016. Adele a pregătit și un album, despre care spune că este „o introspecție”.

„Abia aștept să audă lumea și varianta mea de poveste”, a declarat ea pentru Vogue, explicând că albumul e pentru fiul ei, pentru când acesta va mai crește. Momentan el întreabă despre separarea părinților, iar cântăreața susține că nu știe cum să îi răspundă.„Fiul meu are multe întrebări, bune de altfel, inocente, dar eu nu am un răspuns pentru ele. De ce nu puteți să mai locuiți împreună?..Simt că am vrut să îi explic prin această melodie, când o să aibă el 20 sau 30 de ani, motivul pentru care am ales această cale, în detrimentul fericirii lui, dar pentru fericirea mea. Asta e o rană pe care nu știu dacă o voi putea vindeca”, își începe artista partea serioasă de interviu, potrivit sursei citate.

