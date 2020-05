Adele, în vârstă de 32 de ani, a slăbit considerabil de când nu a mai fost în atenția reflectoarelor.

Faimoasa cântăreață a împlinit 32 de ani pe 5 mai. Ea a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care le-a mulțumit fanilor ce i-au transmis mesaje de ziua ei. Alături de mesaj a postat o fotografie care o înfățișează într-o rochie mini de culoare neagră ce-i pune în evidență silueta de invidiat.

Adele a slăbit în jur de 45 de kg, însă nu a dezvăluit regimul pe care l-a urmat în ultimii trei ani.

Ea a scris, potrivit contactmusic.com: „Vă mulțumesc pentru dragostea pe care mi-ați transmis-o de ziua mea! Sper că sunteți toți în siguranță și că rămâneți sănătoși la cap în această perioadă foarte nebună.”

La începutul acestui an, instructorul de pilates al cântăreței, Camila Goodis, a dezvăluit că artista a lucrat din greu la silueta sa alături de Ayda Field și soțul acesteia, Robbie Williams, la reședința lor din Los Angeles. Într-un interviu pentru ziarul The Sun, Camila a spus, conform sursei citate: „Am antrenat-o pe Ayda mult timp și întâmplarea face că sunt prietene bune, așa că pe Adele am făcut-o să facă pilates în timp ce era la casa lui Robbie. Nu cred că i-a făcut plăcere să facă exercițiile, dar și-a schimbat stilul de viață și cred că 90% din rezultat e datorită dietei alimentare.”

Adele – care are un băiat de șapte ani, Angelo, împreună cu fostul ei soț, Simon Konecki – a adoptat un nou stil de viață după divorțul de Simon.

Un apropiat de-al artistei a declarat anterior, potrivit ContactMusic: „Adele a tot ieșit în ultima perioadă și s-a bucurat de ea și se pune, momentan, pe primul loc, la pachet cu a-i fi mamă lui Angelo. Îi place foarte mult noul program pe care îl are la sală și care chiar funcționează pentru ea. Ca bonus, a slăbit destul de mult. Apropiații ei sunt foarte bucuroși pentru ea. Și-a schimbat stilul de viață și îi priește.”