Proaspăt reîntoarsă din Los Angeles, frumoasa brunetă a povestit cum a fost să păşească pe covorul roşu de la Hollywood, unde a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019, notează click.ro.

„Am atins-o pe Kim Kardashian, am stat de vorbă puţin cu ea – cât am putut, două-trei fraze, două-trei priviri. E super frumoasă şi am fost onorată că mi-a dat voie să mă apropii de ea, pentru că erau foarte mulţi bodyguarzi în jurul ei şi al tuturor celor din familie de care a fost însoţită şi a dat o regulă foarte strictă: „Nu fac poze cu nimeni la eveniment”. Eu am fost onorată să-mi accepte prezenţa în preajma ei şi iată că am făcut acel selfie de care sunt mândră”, a spus ea în platoul OK! TV, conform sursei citate.

