Adelina Pestrițu, cunoscută împătimită a fashion-ului, a vizitat de curând Italia, după ce a primit o invitație la Săptămâna Modei de la Milano. La scurt timp însă, a izbucnit panica epidemiei de coronavirus în Italia, țară aflată pe locul 3 ca bilanț de mortalitate din cauza virusului, după China și Iran. Astfel, după ce s-a întors în țară, Adelina a povestit că a stat izolată în locuința sa, pentru orice eventualitate, potrivit click.ro.

„A fost un trip scurt în scop profesional, după care am fost la Nisa pentru că am avut o întâlnire și acolo. Văzând panica generată de temutul coronavirus prezent mai nou și în Europa, dar mai ales în Italia, chiar dacă Milano nu se afla (cel puțin la momentul respectiv) pe harta orașelor intens afectate, am preferat să recurg la metodă de autoizolare. Această este o măsură pe care mi-am impus-o singură, fără să mă oblige cineva, fără să fiu împinsă de simptome specifice acestui virus sau de medici. Sunt perfect sănătoasă, iar în toată acesta perioada de când am venit nu am acuzat alte stări care să-mi ridice semne de întrebare vis-a-vis de starea mea de sănătate.”, a scris Adelina, conform sursei citate.

