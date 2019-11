Nu e puțin lucru să te distrezi cu Kim Kardashian, Pink, Gwen Stefani, Jennifer Anniston, Kelly Rowland și multe alte staruri internaționale. Adelina Pestrițu a fost la înălțime în Los Angeles, la Gala E! People’s Choice Awards, acolo unde a mers în calitate de “Best Romanian Pop Culture Influencer 2019”. Bruneta a fost o adevărată apariție pe covorul roșu, însă în spatele imaginii strălucitoare a stat un stres imens, potrivit click.ro.

„Ceea ce a reprezentat un stres major a fost transportarea rochiei în America. Este atât de grea și are detalii prețioase care nu permit împachetarea ei, iar în avion, pe umeraș, nu ne era permis să o introducem. Astfel am luat o geantă mare special pentru ea și, aproape în lacrimi, am împachetat-o ușor și am tras fermoarul cu sudoarea frunții.”, a povestit Adelina pe blogul ei, edamagazine.ro, conform sursei citate.

