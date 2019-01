A fi chef bucatar nu inseamna doar sa porti cu mandrie un sort de bucatar si sa gatesti din zi pana in noapte in spatele unor usi. Cei mai bogati bucatari sunt oameni care se invart anual prin cele mai selecte cercuri. Evenimentele nu lipsesc deloc din viata acestora, iar cei mai cunoscuti bucatari ajung sa participe chiar la gale de decernare a diverselor premii, la emisiuni celebre in toata lumea sau la diverse simpozioane si evenimente de lux.

Curtati de cele mai mari restaurante sau de catre agentiile de head-hunting, bucatarii chefi ai lumii de lux sunt adevarate exemple de bogatie, nu doar in ceea ce priveste talentul si iscusinta, ci si conturile bancare.

Cei mai bogati bucatari din lume in Top Forbes – iata cat castiga anual!

Alan Wong este cel mai bogat bucatar al lumii, cu o avere impresionanta de peste 1 miliard de dolari net. Cheful japonez are, in ciuda acestui succes financiar, doar 3 restaurante care ii poarta numele. Insa este membru co-fondator in celebrul Hawaii Regional Cuisine, un cerc culinar ce raspandeste o miscare promovata de 12 dintre cei mai mari chefi ai lumii.

Gordon Ramsay este si el in top 3, imediat dupa Alan Wong, insa cu o avere de numai 54 de milioane de dolari. Cu toate acestea, este singurul bucatar ajuns vreodata in Top Forbes cei mai bogati oameni, pe locul 34 (in 2016). Dupa mai multi ani de munca, acesta a ajuns sa incaseze in prezent peste 60 milioane de dolari anual.

La doar un an dupa ce Gordon urca in top, era detronat de chef bucatar Jamie Oliver, care incasa in anul 2017 o suma de peste 200 milioane de dolari. La momentul actual, Jamie Oliver are propria franciza de magazine cu specific italian si britanic.

Cea mai bine platita bucatareasa – locul 1 in top

Faptul ca barbatii gatesc mai bine decat femeile poate fi sau nu adevarat. Insa faptul ca avem si una dintre femei in topul celor mai bogati bucatari ai lumii este cu siguranta un fapt real.

Rachel Ray are o avere neta estimata de peste 60 milioane de dolari, banii fiind facuti din restaurantul sau, insa si din cele peste 25 de carti pe care le-a scris. Rachel Ray este si una dintre cele mai cunoscute vedete TV din domeniul culinar. Dupa ce a avur o emisiune de succes cu retete, aceasta a prins un contract de publicitate cu AT&T, fapt care i-a bagat alte cateva milioane de dolari in conturi.

Cat castiga bucatarii chefi din Romania in comparatie cu aceste legende?

Desi sumele castigate de romanii din spatele restaurantelor de lux nu pot fi comparate macar cu aceste cifre, chefii bucatari din Romania castiga de multe ori salarii de invidiat.

Spre exemplu, conform Money.ro, bucatarii din restaurantele de lux ale Hotelurilor Hilton sau chiar ale unor alte localuri bine cotate, castiga aproximativ 2000 – 3000 euro pe luna, dar pot ajunge sa incaseze si peste 10.000 euro lunar.

Desi sumele sunt extrem de mici in comparatie cu cele din strainatate, chefii bucatari pot foarte usor sa-si completeze veniturile din afacerile proprii, foarte multi dintre ei putand sa-si deschida si propriul restaurant.

