Gazda emisiunii “Bravo, ai stil”, de la Kanal D, a devenit mamă în iulie, anul trecut, şi încă de atunci a decis că a venit vremea să îşi facă unele transformări fizice. Ilinca Vandici a vorbit cu reporterul Click! despre aceste schimbări, care i-au redat încrederea în ea.

“Am avut mereu grijă de mine, mi-a plăcut încă din copilărie să fiu atentă la modalitatea în care mă îmbrac şi arăt, tocmai de aceea am făcut sport de la vârsta de 7 ani. Mă prezint aproape zilnic în faţa a zeci de mii de telespectatori, fie că este vorba despre proiectul «Bravo, ai stil!» sau despre reţelele sociale, şi am responsabilitatea de a veni în faţa oamenilor aşa cum ei ar dori să mă vadă. Asta este calea pe care am hotărât să o urmez şi, din respect pentru cei care mă urmăresc, şi pentru care pot constitui un exemplu de urmat, voi avea întodeauna grijă de felul în care arăt”, a spus vedeta pentru Click!.