Reporter: -Până la urmă cine a construit Aeroportul Suceava pentru că astăzi se laudă mai toți?

Cătălin Nechifor:- Aeroportul, așa cum l-am știut până în 2013 a fost construit în timpul comunismului. Pista, platforma, aerogara, balizajul, toate au fost construite începând cu anii 60-70, parțial, către anii 90. După Revoluție pe Aeroportul Suceava nu s-a construit nimic esențial. De altfel, nici după 2015 nu s-a mai reluat partea de investiții. Așadar, construcția propriu-zisă, proiect european de modernizare și reconstrucția a aeroportului a avut loc între iulie 2013 și noiembrie 2015 în mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Suceava, atunci când Victor Ponta era prim ministru și Corina Crețu comisar european pentru Dezvoltare regională

Reporter: – Ce a presupus proiectul de modernizare și reconstrucție a aeroportului?

Cătălin Nechifor:- Modernizarea aeroportului a constat în câteva părți foarte importante. În primul rând am distrus complet pista de aterizare-decolare și am reconstruit-o în totalitate la dimensiuni mult mai mari, la 45 de metri lățime, cu o lungime de 2.460 de metri și acostamente laterale de câte 7,5 metri.

Totodată, s-a refăcut complet instalația de balizaj, ceea ce înseamnă că în acest moment, pe Aeroportul Suceava pot decola și pot ateriza aeronave de foarte multe tipuri, inclusiv de mare capacitate. S-a instalat și un echipament de aducere la sol a aeronavelor pe timp de ceață sau vreme rea, ILS, s-a construit și un turn de control, dar s-au amenajat și căile de acces.

În paralel, din banii Consiliului Județean Suceava am făcut în trei etape succesive lucrări de intervenție asupra aerogării și astăzi putem spune că avem o aerogară modernizată, avem o cale de rulare pusă la punct, pistă de aterizare-decolare modernă, singura pistă elastică din țară. Avem un aeroport bine definit. Nimeni în România nu a mai construit un aeroport din 1989 până acum. Suntem singurul județ care a făcut așa ceva.

Reporter:- Care sunt direcțiile de dezvoltare pe care le-ați vizat atunci când ați implementat acest proiect?

Cătălin Nechifor:- Evident că proiectul de dezvoltare a aeroportului nu poate fi vreodată oprit. Orice proiect important presupune să ai o viziune, iar viziunea pentru Suceava a fost extinderea succesivă a aeroportului. Am luat în calcul construcția unui nou terminal. În mod clar, de la cei 10.000-20.000 de pasageri care zburau de pe aeroport în perioada 1990-2000, acum țintim spre o jumătate de milion de pasageri, iar ceea ce am gândit în 2015 este foarte relevant. Atunci, prin Consiliul Județean am luat decizia în unanimitate să intrăm pe o intervenție financiară și structurală pe actualul centru economic de lângă aeroport pe care să-l transformăm într-un terminal modern de sosiri și plecări internaționale, lucru care, din păcate, după ce am plecat din Consiliul Județean Suceava nu s-a mai întâmplat pentru că actuala conducere a Consiliului Județean Suceava a blocat acele proiecte. Realitatea este că din 2016 până în prezent am văzut o singură lopată de pământ mutată în urmă cu două săptămâni și s-au mai montat câteva containere pentru a mai întregi zestrea aeroportului.

Reporter:-De ce este nevoie de un nou terminal?

Cătălin Nechifor:-Atât Wizz Air cât și alte companii aeriene importante nu vor veni vreodată la Suceava să-și facă bază aeriană decât atunci când vor avea condiții mult mai bine puse la punct. Asta înseamnă să ai capacitatea să poți procesa mai mulți pasageri, mai multe avioane în același timp pentru că nimeni din zona aviației nu vrea să piardă timp stând la sol. Toate companiile vor să zboare aproape non-stop și asta înseamnă să faci o investiție cu cap, țintită, cu viziune, pentru dezvoltare și să poți, într-adevăr să asiguri ceea ce cere piața.

Reporter:-Ce dificultăți ați întâmpinat în derularea proiectului de modernizare a aeroprtului?

Cătălin Nechifor:-Despre dificultățile proiectului ar fi multe de spus pentru că nu a fost un proiect simplu. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că, în 2012, era cât pe ce să pierdem șansa de a putea aduce proiectul la Suceava pentru un motiv politic. Așa e viața în România, știți și dumneavoastră lucrul acesta. În 2012-2013, în perioada guvernului PSD-PNL, ministru al Transporturilor era Relu Fenechiu, era din Iași, era PNL. Vă dați seama că bătălia a fost una cruntă pentru a putea păstra modernizarea Aeroportului Suceava ca și proiect european, lucru care s-a și întâmplat, dar nu s-a întâmplat foarte simplu. Au fost multe dificultăți, au fost multe încercări pur și simplu de a muta proiectul pe aeroportul din Iași, dar am rezistat și vă spun că aici a contat foarte mult și relația pe care o am cu Victor Ponta. De foarte multe ori Victor Ponta a fost și la Suceava. Încă o chestiune pe care o știu foarte puțini: nu am fi reușit să terminăm proiectul în noiembrie 2015 așa cum era planificat dacă Victor Ponta, dacă ministrul de atunci al Transporturilor, Dan Șova, nu înțelegeau să facem documentația și să schimbăm procedura de finanțare, din cerere de rambursare în cerere de plată să o ducem la Comisia Europeană și să avem într-adevăr succes în modificarea acestei proceduri inclusiv în partea de politici regionale acolo unde Corina Crețu este comisar european.

Reporter:- Ce așteptări aveți în viitor în ceea ce privește dezvoltarea aeroportului Suceava?

Cătălin Nechifor:-Pe viitor mă aștept ca Aeroportul Suceava să fie cât mai dinamic pentru că, din nefericire, s-au pierdut în ultimii trei ani un număr de trei sau chiar patru destinații. Se anunțase inclusiv o companie nouă pe Suceava, dar din păcate nu a mai venit anul trecut și încercau să opereze chiar și Madrid, chiar și Barcelona, chiar și Paris. Au pierdut din păcate și zborul Tarom de Torino, iar în egală măsură cei de la Wizz Air au renunțat la destinații spre Italia, în special Veneția. Practic, acum se operează la Suceava exact pe nivelul în care se discutase inițial, pe Luton, pe câteva aeroporturi din Italia și, evident, avem avantajul de a zbura pe timp de vacanță în Grecia, Turcia, cu acel tip de turism cu avioane charter. Este obligatoriu să avem încă cel puțin o companie aeriană privată care să vină să facă concurență pe Aeroportul Suceava pentru că în acel moment vom avea și tarife mai mici. Deocamdată, zborul de pe Suceava este încă destul de scump în comparație cu alte aeroporturi, dar neavând autostradă, neavând alte legături, eu cred că rămâne, și toți suntem de acord, cel mai important proiect al Sucevei de după 1989 încoace.

