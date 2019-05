Reporter:- De ce proiectul șoselei de centură a municipiului Suceava durează de atâția ani și nu se vede o finalizare apropiată?

Cătălin Nechifor:- Centura Sucevei este cel mai dureros proiect al Sucevei după mult discutatul și bătrânul proiect „Utilități și mediu la standarde europene”, cel din 2004.Centura Sucevei este din 2009 și nici unul și nici altul nu sunt finalizate astăzi. În amândouă s-au îngropat o grămadă de bani.

Centura Sucevei a început în 2009, trasându-se o variantă care, pentru orice persoană care pricepe cât de cât construcții, era clar că era foarte complicat de realizat ceva acolo pentru că în zona Hagigadar, de la interesecția cu DN2 de la Stația de înaltă tensiune până spre Moara sunt doar râpe, văi, dealuri care fug la vale, este o zonă de forfecare cu argilă, lut, o zonă complet nepotrivită pentru o lucrare de o asemenea anvergură.

Mai mult decât atât, nimeni nu a construit vreodată în zona respectivă pe acel traseu pe care s-a pus în operă șoseaua de centură a Sucevei.

Undeva prin 2009-2010 a și început lucrarea. Știu că la acea vreme se începuse cu foarte mult hei-rup, iar foarte mulți miniștri s-au plimbat pe la centura Sucevei. Au fost și ploi abundente în 2010 care au pus sub semnul întrebării zona Hagigadar, fiind necesară găsirea de noi soluții tehnice pentru că ceea ce se gândise inițial în proiectul tehnic, pe partea de stabilizare a solului, nu era suficient în raport cu situația din teren.

Reporter:-Ați declarat de-a lungul timpului că proiectul șoselei de centură nu a fost cel mai bine ales. De ce?

Cătălin Nechifor:-Plecată din zona drumului național dinspre frontiera cu Ucraina-Siret și Rădăuți în partea de nord a șoselei, centura se duce către zona de intersecție cu DN 17 la așa numitul Zidul Morții, ocolește prin Moara și iese în DN 2 în zona stației de înaltă tensiune. Este un desen de șosea de centură care din foarte multe puncte de vedere ar foarte multe multe greșeli. Cred că era mult mai înțelept dacă ar fi făcut șoseaua de centură exact invers, de la stația de înaltă tensiune spre dreapta, spre Ipotești, traversau cu pod de la Lisaura către Salcea, făceau și racordul cu Botoșani și cu Aerportul, apoi prin pădure la Adâncata și cu Dorohoiul și urmau să facă și branșarea cu DN 2 spre Siret și Rădăuți. Apoi pod peste râul Suceava înapoi către DN 17, într-o structură care nu ar fi avut de a face cu zone cu pericol de alunecare de teren așa cum avem, din păcate, pe al treilea tronson al șoselei de centură.

Reporter:-Ce probleme au fost semnalate în perioada când erați președinte al CJ Suceava privind acest proiect?

Cătălin Nechifor:- Am preluat centura Sucevei în anul 2012, cu foarte multe dificultăți, contractul fiind cu o companie care cumpărase acțiunile altei societăți, cu dificultăți financiare, fără resurse logistice, cu firme în subantrepriză care nu erau plătite. Nici nu vreți să știți cât de grea era situația. Fusese complet eronat pornit proiectul pe tronsonul 2 și 3. În 2013, după ce am reușit să alocăm în continuare bani de la Guvernul Ponta pentru finalizarea șoselei de centură, cei care construiau s-au plâns de foarte multe dificultăți: ba că nu au gaz metan la stația de asfalt, ba că nu au curent electric, ba că nu au autorizație de transport agabaritic pentru utilaje de mare tonaj care ar fi trebuit aduse de la Iași. Erau foarte multe motive, dar de fapt acea companie care lucra nu mai avea chef să continue lucrarea, nu avea forță financiară, nu mai aveau management și soluția trebuia să fie una radicală. Atunci când am început lucrările la DN 29 cu Victor Ponta am discutat cu el că poate e mai bine să reziliem contractul de execuție cu firma care nu lucra la acest proiect de șosea de centură și să o luăm de la capăt. Așa s-a și făcut, iar decizia a fost una bună pentru că în acest fel am reușit să punem în trafic în luna ianuarie din 2015 măcar jumătate din centură, respectiv tronsonul 1, de la Pătrăuți, de pe DN 2 până la drumul Câmpulungului, o porțiune care ocolește o zonă importantă a municipiului Suceava și a scos o parte din trafic.

Reporter:-Partea din centură care este acum folosită a fost pusă în circulație fără nicio acțiune de inaugurare. De ce?

Cătălin Nechifor:- Atunci am luat o decizie care a fost contestată de unii pentru că nu am făcut un eveniment de inaugurare a acestui tronson care a fost pus sub trafic. Nu am mers acolo cu alai după noi, nu am mers cu panglici, nu am ținut discursuri. Sincer, mi-a fost jenă să inaugurez șase kilometri de centură în condițiile în care toată lumea aștepta lucrul acesta și am spus că oamenii vor vedea, vor simți. Chiar și presa m-a criticat pentru că nu am făcut niciun demers atunci prin care să fie anunțată această punere în circulație a porțiunii de centură finalizate, dar cred și acum că am făcut ceea ce trebuia. Cred că normalitatea ar trebui să fie și în România un lucru înțeles. Nu întotdeauna e necesar să facem tam-tam, să ne punem în lumina reflectoarelor. Chiar m-am bucurat atunci că centura a început să fie folosească de îndată. Imediat după ce s-au ridicat barierele din beton, s-au montat și indicatoarele rutiere lumea a început să o folosească și iată, slavă Domnului, de patru ani de zile circulăm pe ea.

Reporter:-De la inaugurarea acestui tronson, lucrările au stagnat și doar recent au fost reluate. Care a fost cauza?

Cătălin Nechifor:- Partea urâtă a acestui proiect este că, din păcate, după ce a plecat Victor Ponta din Guvern și eu de la Consiliul Județean nu s-a mai făcut nimic. Am mai spus și cu alte ocazii: după plecarea lui Ponta, Dacian Cioloș nu a mai alocat niciun leu pentru centura Sucevei, iar 2016 a fost un an secetos pentru toate investițiile guvernamentale din Suceava. Din păcate, nici după 2016 nu s-a mai preocupat nimeni de la Guvern să facă ceva serios.

Vedem acum pentru că este campanie electorală că mai vin miniștri, mai vin oameni politici importanți, mai pun o lopată, mai fac o conferință de presă. Cert este că centura nu este gata și premizele sunt destul de sumbre pentru a o vedea finalizată.

Reporter:-Cum vedeți finalitatea acestui proiect?

Cătălin Nechifor:- Eu am avut foarte mult de pierdut din cauza acestui proiect pentru că lumea ar fi vrut să o terminăm, oamenii aveau așteptări foarte mari, de altfel așteptările erau absolut reale și recunosc lucrul acesta. Și astăzi lumea ar vrea să circulăm pe șoseaua de centură și nici nu mai interesează pe nimeni cât mai costă în plus, când de greu este de făcut, ce soluții tehnice trebuie puse în practică în plus și că important este să o avem disponibilă.

Nu se va rezolva problema traficul din municipiul Suceava doar în acest fel pentru că va trebui realizată și centura de sud a municipiului ca să scoatem traficul greu din oraș și înspre Botoșani și Aeroport, dar și către Dorohoi. Până atunci eu cred că Suceava va fi în continuare un oraș îngesuit, un oraș cu trafic îngreunat, dar mă gândesc că pe viitor vor putea fi puse în practică și soluții mai bune decât cele actuale.

