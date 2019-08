Marius Marian Ivancea, alias What’s Up, şi Simina Costea au divorțat după nouă ani de succes, iar Click! îţi spune adevăratele motive ale despărțirii lor.

Divorțul lui What’s Up de Simina era ceva așteptat de cei din anturajul cuplului, căci majoritatea colegilor de breaslă ştiau că ei nu mai formează un cuplu şi că ea nu îi mai este nici măcar manager. „Chiar dacă se afişau ca prieteni, What’s Up şi Simina aveau vieţile lor separate cam de jumătate de an. Marius mergea foarte des cu băieţii în oraş, la studioul de înregistrări, la alergat, la bere sau pur şi simplu la concerte. Dacă până mai ieri ea îi era mereu aproape, de ceva timp a schimbat şi managerul”, au spus pentru click.ro surse din apropierea cuplului.

